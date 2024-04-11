نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا بدأت فكرة مسلسل "لحظة غضب" من برنامج منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف السيناريست مهاب طارق كواليس كتابته لمسلسل "لحظة غضب"، الذي نافس به في الموسم الرمضاني الماضي، موضحًا أن أول خيوط الفكرة جاءت خلال مشاهدته لأحد لقاءات الإعلامية منى الشاذلي.

وأضاف مهاب خلال حواره في برنامج "معكم منى الشاذلي" خلال أول أيام العيد، على قناة ON، أنها في تلك الحلقة كانت قد استضافت الفنان الكبير الراحل نور الشريف، وتحدث خلالها عن فن التشخيص لدى الممثل في لحظة القتل.

تابع أن الفنان الراحل شبّه الأمر بالبعوضة التي يحاول الإنسان إبعادها عنه، للتخلص من إزعاجها المستمر، لكنها لا تتوقف، وفي الوقت ذاته لا تتوقف محاولاته لإبعادها، فيزداد غضبه تدريجيًا في كل محاولة، وما إن يتمكن منها في النهاية يكون في قمة غضبه، فيقتلها فورًا.

وواصل مهاب طارق ضاحكًا: "أنا قلت حلو تشبيه الغضب المتراكم ده، بس ميبقاش ذبابة يبقى محمد فراج.. ومراته تضربه بالنشابة".



