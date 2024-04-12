أمال ماهر تعود بحفل أسطوري بقيادة تامر فيضي بإطلالة كلاسيكية

القاهرة - محمد ابراهيم - شوقت الفنانة امال ماهر جمهورها لحفلها الضخم الذي أعلنت عنه ووصف بالليلة المبهرة يوم الجمعة 19 أبريل على مسرح ماركي في كايرو فيستفال سيتي، وتم طرح التذاكر على موقع ticket marche.

الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضي

الحفل المرتقب سيكون بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة اوركسترا ضخمة تضم 50 عازف، ملكة الغناء العربي كما يسميها جمهورها ستقدم برنامج غنائي يستعرض فيه اقوى أعمال الفنانة امال ماهر، إلى جانب بعض الأعمال من التراث المصري العريق، الجدير بالذكر ان الفنانة اطلقت البومها الاخير يونيو الماضي بعنوان انا كويسة والذي لقى نجاح مبهر متصدرًا مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

الحفلة الأولي بعد اطلاق الالبوم

وتعتبر هذه الحفلة الاولى بعد اطلاق الالبوم ومن المتوقع ان تغني النجمة الكبيرة بعض اعمال هذا الالبوم مباشرة في الحفل.

و يذكر أن بدأت آمال ماهر مسيرتها الفنية في سن مبكرة وبدأت بالغناء في الحفلات المدرسية والأندية الليلية، حتى تم اكتشافها وتوقيع عقد مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

و هي مغنية وملحنة مصرية تعتبر واحدة من أشهر نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث قدمت العديد من الأغاني الناجحة والتي حققت شهرة كبيرة وانتشاراً واسعاً في العالم العربي.