قبل عرضه على الشاشة... تعرف على تفاصيل مسلسل "دواعي سفر" لـ أمير عيد

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان أمير عيد لطرح أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "دواعي سفر"، حيث شارك "أمير" جمهوره ببرومو المسلسل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



ظهر الفنان أمير عيد في بداية البرومو وهو يتلقى اتصالا من شخص لا يعرفه في اللحظة التي كان يفكر فيها في الإقدام على الانتحار، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من المشاهد بينه وبين الممثل والمخرج الفلسطيني كامل الباشا.



تعليقات الجمهور على منشور أمير عيد



وفورا ً من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ان شاء الله هتكسر الدنيا، وغيرها من التعليقات.



قصة مسلسل دواعي سفر



تدور أحداث المسلسل في إطار الاثارة والتشويق، وتنشأ أمير عيد وكامل الباشا صداقة في الماضي بعد أن يخبره الأخير بأنه كان جارهم في الماضي، لكن أمير لا يتذكر تلك الفترة، ونشاهدهما بعدها يتشاركان لحظات مختلفة، مثل متابعة مباريات كرة القدم، وممارسة رياضة اليوجا، كما نشاهد أمير وهو بجوار كامل الباشا في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

مسلسل "دواعي سفر" بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزي، تأليف وإخراج محمد ناير.

آخر أعمال أمير عيد

والجدير بالذكر آخر أعمال أمير عيد مسلسل "ريفو"، والذي حاز على إعجاب الجمهور.



أبطال مسلسل ريفو



ومسلسل "ريفو" بطولة أمير عيد، ركين سعد، محسن محيي الدين، ملك الحسيني، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

