في ثاني أيام عيد الفطر .. "سينما الشعب" كامل العدد في القاهرة والمحافظات

القاهرة - محمد ابراهيم -

رفعت عدة مواقع تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أمس الخميس، لافتة كامل العدد، في عروض أفلام موسم عيد الفطر التي تقدمها الهيئة ضمن مشروع "سينما الشعب" بالقاهرة والمحافظات، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

أفلام موسم العيد

واستمر الإقبال الغفير من الجمهور على سينما الشعب حيث تقدم الهيئة ثلاثة أفلام جديدة من أفلام موسم العيد في 18 موقعا ثقافيا تابعا لها في 16 محافظة عبر المشروع الذي يقدم الأفلام بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة العريش، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة شرم الشيخ، مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط، والمركز الثقافي بكفر الشيخ، وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءا من 10 صباحا، حتى 12 منتصف الليل.

مشروع سينما الشعب

مشروع سينما الشعب أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع.

برنامج فني حافل بمناسبة عيد الفطر

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر تقدم خلاله أفلام العيد في 16 محافظة، كما يشهد مسرح السامر بالعجوزة اليوم الجمعة حفلا غنائيا بالمجان يحييه الفنان سامح يسري، ويتضمن عروضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، وفقرة ستاند أب كوميدي، كما تقدم الهيئة 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، بالإضافة إلى برنامج فني بعنوان "فرحة العيد" ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وتنظم أيضا عددا من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية في مختلف المحافظات.

