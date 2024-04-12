عمل غير مسبوق..كريم عبد العزيز يوجه رسالة شكر لبيتر ميمي على الحشاشين

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان كريم عبد العزيز على توجيه الشكر للمخرج بيتر ميمي بعد أن شكره ، وعلق له من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام معلقًا :"يا حبيبى والله أنا اللى شكرا على هذا العمل الغير مسبوق وعلى كل حاجة.. الف شكر يا دكتور ودايما ناجح ومكسر الدنيا".

إشادة عمرو دياب بمسلسل الحشاشين

أشاد عمرو دياب بمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز خلال فعاليات حفله، بحضور المنتج تامر مرسي، قائلا: "تامر مسلسل الحشاشين من أحسن المسلسلات اللي اتعمل السنه دي والسنوات الجاية».

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.



كريم عبد العزيز في بيت الروبي



يضم فيلم «بيت الروبى» نخبة من نجوم الفن أبرزهم: كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، مصطفى ابو سريع، والفيلم من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي وأحمد بدوي.



قصة فيلم بيت الروبي



تدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.