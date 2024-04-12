عمرو مصطفى يكشف عن علاقته بالرئيس محمد حسني مبارك وأولاده

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان عمرو مصطفى من خلال برنامج بودكاست بيج تايم مع عمرو أديب عن علاقته للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك وأولاده قائلا :" بحب الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك وأولاده جدا واللواء الراحل عمر سليمان وكنت أول من انتظر جثمانه فى المطار عقب وفاته”.

وأضاف :" الأغنية الوطنية إذا لم تخرج من القلب عمرها ما هتتصدق، وأنا لما أنفذ أغنية أرى حالة البلد الأول ثم أخرج الجملة اللحنية وأتعاون مع الشاعر الغنائي ليكتب كلام نابع من هذا الإحساس، وما زال بداخلي الكثير تقديمه لأغنية الوطنية" .



آخر أعمال عمرو مصطفى

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان عمرو مصطفى أغنية سايبك، والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



كلمات أغنية سايبك

أنا طول ما انت بتتعذب

سايبك ولسه هتعاني

أنا صعب تنساني

على شان تحرَّم

تبقى توجع قلبي من تاني

أنا طول الوقت بقولك

صعّبتها عليا

ودي حاجة مؤذية

ما انا لو وجعتك بتوجع لك

أعمل ايه فيا

جوّاك اتنين مش متفقين

واحد غير التاني

يا حنين يا أناني

قدامنا حل من الاتنين

يا انساك يا تنساني

ما تهونش عليا

وهونت عليك

لو مت قدامك

ما تحنش في كلامك

ما بتتكسرش ما تفتكرش

مين اللي ابقالك

جوّاك اتنين مش متفقين

واحد غير التاني

يا حنين يا أناني

قدامنا حل من الاتنين

يا انساك يا تنساني

