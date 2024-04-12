أنا كنت مُتعب وبحب المزيكا... تعرف على أبرز تصريحات عمرو مصطفى في بودكاست بيج تايم مع عمرو أديب

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان عمرو مصطفي في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج بودكاست بيج تايم مع عمرو أديب.

وتحدث عمرو مصطفي عن طفولته ، قائلا:"انا كنت مطلع عين البيت كله وانا صغير ودلوقتي ابني الصغير مطلع عيني وعين العالم كله ،انا كنت طفل متعب ".

وتابع :" الطفل مابيبقاش عارف رد فعل اللي عاملة او ان تصرفة ممكن يضايق حد ".

وأضاف :"انا كنت من المدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة ،وماكنتش بلعب رياضة ،وكنت بحب المزيكا أوي وبسمع كل أنواع الموسيقي ".



آخر أعمال عمرو مصطفى

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان عمرو مصطفى أغنية سايبك، والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



كلمات أغنية سايبك

أنا طول ما انت بتتعذب

سايبك ولسه هتعاني

أنا صعب تنساني

على شان تحرَّم

تبقى توجع قلبي من تاني

أنا طول الوقت بقولك

صعّبتها عليا

ودي حاجة مؤذية

ما انا لو وجعتك بتوجع لك

أعمل ايه فيا

جوّاك اتنين مش متفقين

واحد غير التاني

يا حنين يا أناني

قدامنا حل من الاتنين

يا انساك يا تنساني

ما تهونش عليا

وهونت عليك

لو مت قدامك

ما تحنش في كلامك

ما بتتكسرش ما تفتكرش

مين اللي ابقالك

جوّاك اتنين مش متفقين

واحد غير التاني

يا حنين يا أناني

قدامنا حل من الاتنين

يا انساك يا تنساني

