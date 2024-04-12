اليوم.. رامي صبري ضيف محمود سعد في "sold out "

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الفنان رامي صبري ضيفًا على برنامج sold out الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد عبر قناة CBC، ويتحدث الفنان رامي صبري عن الكثير من حياته الشخصية وأيضًا يقدم طيلة الحلقة باقة متنوعة من أجمل أغانيه.

قناة CBC تعلن عن حلقة رامي صبري مع الاعلامي محمود سعد

وقد روجت قناة CBC عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" الحلقة قائلة: "استنوا سهرة غنائية مميزة مع النجم رامي صبري غدًا الساعة 9 مساء هيسمعنا أحلى أغانيه على مسرح #SoldOut مع الإعلامي الكبير محمود سعد".

منشور قناة CBC

نبذة عن برنامج "Sold out"

وكانت حلقات برنامج sold out قد حققت نجاحًا كبيرًا عبر منصة WATCH IT وشاشة قناة cbc، حيث استضاف البرنامج خلال شهر ديسمبر كلًا من النجوم محمد هنيدي ومحمد ممدوح ورامي صبري ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم.

تتميز عروض برنامج Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييرهفي العرض الذي يليه، وتتنوع عروض "Sold Out" بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

آخر أعمال الفنان رامي صبري

يذكر أن شارك النجم رامي صبري جمهوره فيديو جديد لـ "ميدلي" مع عازف الجيتار شريف فهمي قدم فيه 3 أغاني من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" الذي أطلقه مطلع العام الجاري.

وفي الميدلي الجديد قدم رامي وشريف أغاني "بين الحيطان وبحكي عليكي وجت سليمة" بعد أن حققت تلك الأغنيات نجاحا كبيرا وقت إطلاق الألبوم.

وقدم رامي صبري أغنية بحكي عليكي من ألحان مدين، وكلمات أحمد علي موسى، وتوزيع أمين نبيل وحقق بها مشاهدات عالية على موقع يوتيوب، وأغنية "جت سليمة" من كلمات أحمد على موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار شريف فهمي