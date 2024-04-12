نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتر دينكليج يشارك في بطولة فيلم Wicked في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم النجم بيتر دينكليج لابطال الفيلم الجديد Wicked من انتاج شركة يونيفرسال الأمريكية للانتاج السينمائي.

ووفق ديلي ميل الفيلم ستدور أحداثه في اطار من الفانتازيا، ويشارك في بطولته اريانا جراندي وسينثيا اريفو في الادوار الرئيسية.

حضر النجم بيتر دينكليج للعرض الخاص الضخم لفيلم Transformers: Rise of the Beasts، في مدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لبيتر وكان برفقة زوجته، كونه مشاركا ضمن أبطال الفيلم الذي يعود لتقديم جانب جديد مختلف من قصة المتحولون الشهيرة.

تفاصيل عن العمل

وفيلم المتحولون، تطرح منه نسخة جديدة، تتمحور حول تحول الروبوتات "أوتوبوتس"، إلى حيوانات بخلاف التحول للسيارات.

ويشارك في بطولة الفيلم الجديد، أنتوني رامسو، وبيتر كولين وبيت ديفيدسون، ولايزا كوشي، ورون بريلمان، والحاصلة مؤخرا على الأوسكار ميشيل يوه.

أيضا يشارك في بطولة الفيلم، توبي نويجي، ودومينيك فيشباك وكريستو فرنانديز وديفيد سوبولف وإم جيه رودريجيز.

عروض خاصة جديدة

ومؤخرا، كان قد احتفلت هوليوود، بالعرض الخاص لفيلم Spider-Man: Across The Spider-Verse، الجزء الثاني من افلام الرسوم الإلكترونية الذي يقدم شخصية سبايدر مان التي يجسدها بطل أسمر البشرة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد Spider-Man: Across The Spider-Verse بحضور صناعه.