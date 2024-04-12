زنديا تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Challengers

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت النجمة الشابة زنديا بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Challengers الذي تدور احداثه حول رياضة التنس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من ظهور زنديا على السجادة الحمراء للعرض الخاص للفيلم، الذي احتضنته العاصمة الانجليزية لندن.

ذلك بعد أن تقدمت النجمة الشابة زنديا بتبرع سخي لصالح جمعية مسرح شكسبير بولاية كاليفورنيا التي شهدت بدايتها في مجال العمل الدرامي.

ووفق ديلي ميل، قدمت زنديا تبرعا بقيمة 100 ألف دولار، لسالح المسرح الذي شهد بدايتها في العمل بالتمثيل قبل أن تحقق النجاح الكبير الذي تعيشه الآن في هوليوود.

شهدت عاصمة المكسيك، مكسيكو سيتي، العرض الخاص الأول للفيلم الجديد Dune: Part Two، الذي يطرح كجزء ثاني ضمن سلسلة افلام dune.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص الذي اقيم للفيلم الجديد، بحضور نجومه من الفنانين الشباب، ومنهم فلورنس بيو وأستون باتلر.

الفيلم يجسد به ادوار البطولة الرئيسية، تيموثي شالمي، وزنديا، وديف باتيستا وجيسون موموا.

"وانكا"

وضمن مشروعاته الجديدة، من المقرر أن يؤدي تيموثي شالمي بنفسه الفقرات الغنائية ضمن مشاهد السيرة الذاتية في الفيلم الجديد الذي سيجسد به شخصية المغني الراحل بوب ديلان.

وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، مشيرة لأن شالمي سيقوم بالتدريب على الغناء الفترة المقبلة، ليؤدي بنفسه اغنيات ديلان ضمن احداث الفيلم، دون الحاجة للجوء لتركيب صوت ديلان على مشاهد الفيلم.

وحتى الآن لم يتم الكشف العنوان الرسمي للفيلم الجديد، الذي سيقدم به شالمي شخصية ديلان للجمهور، غير إنه قد تم اختيار المخرج جيمس مانجولد لمهمة الإخراج.

مشروع سينمائي جديد

وفيلم السيرة الذاتية لتيموثي شالمي، يعتبر أحدث فيلم سينمائي له بعد تجربة فيلم Bones And All، وفيلم رعب كوميدي، من اخراج لوكا جواداجنينو، ويشارك في بطولته تيموثي شالامي الذي يجسد شخصية باسم "لي"، وتايلور راسل التي تجسد شخصية باسم "مارين ييلر"، ومارك رايلانس الذي يجسد شخصية باسم "سولي"، وكلوي سيفاني التي تجسد شخصية باسم جانيلا ييلر، وأيضا مايكل ستولبيرج الذي يجسد شخصية باسم جيك، ومادلين هال التي تجسد في الفيلم شخصية باسم كيم.