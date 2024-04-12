خاص| ملك قورة: كل مشهد مثلته في "بيت الرفاعي" كان نابع من قلبي.. وشعرت أثناء التصوير أن العمل عبادة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة ملك قورة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي حظي بها مسلسل "بيت الرفاعي"، مؤكدةً أنها بذلت مجهودًا كبيرًا في هذا العمل، وشعرت من خلاله أن العمل عبادة.

وقالت "قورة" في حوارها مع "دوت الخليج الفني": "الحمد لله ربنا كرمنا بنجاح المسلسل؛ لأن فريق العمل بأكمله كان مليئ بالحماس والطاقة الإيجابية وده ساعدنا بشكل كبير في خلق بيئة عمل رائعة وتقديم أفضل ما لدينا".

وأوضحت: "كل مشهد مثلته في "بيت الرفاعي" كان نابعًا من قلبي، وشعرتُ أن العمل عبادة خلال تصوير هذا المسلسل، ووضعتُ كل طاقتي ومشاعري في هذا الدور، وأنا فخورة جدًا به".

ملك قورة: أدركت أهمية المخرج بفضل توجيهات أحمد نادر جلال

وأضافت: "أحببتُ شخصية "رقية" التي جسدتها في المسلسل، وكذلك كواليس التصوير، وتعاونتُ مع ممثل رائع وموهوب وهو الفنان أمير كرارة، الذي كان داعمًا لي بشكل كبير وشعرتُ أنه أخي بالفعل، كما سعدتُ بالعمل مع المخرج الموهوب أحمد نادر جلال، حيث تعلمتُ منه الكثير وأدركت أهمية المخرج بفضل توجيهاته".

ملك قورة: قضيتُ 25 يومًا متواصلة في التصوير

وتابعت: "كنتُ أبذل جهدًا في حفظ السيناريو والتحضير للمشهد وساعدتني ملابس الشخصية كثيرًا في الدخول في الأجواء، وقضيتُ 25 يومًا متواصلة في التصوير، كنتُ خلالها منغمسة تمامًا في الشخصية، وأحببت "رقية" جدًا، وتفهمتُ سلوكياتها وكنت أجد لها تبرير دائمًا؛ لصعوبة المواقف التي واجهتها في حياتها".

ملك قورة: توجد كيمياء بيني وبين الفنان أحمد رزق

وأكملت: "كان هناك كيمياء مميزة بيني وبين الفنان أحمد رزق ساعدتنا على تطوير الشخصيات والمشاهد بيننا، وبذلنا معًا مجهودًا كبيرًا لتقديم أفضل شئ، وشعرتُ براحة خلال العمل معه".

ملك قورة: أتمني أن أقدم عملًا كوميديًا بعد جرعة "النكد" في "بيت الرفاعي"

وختمت "ملك" حديثها قائلة: "أتمنى أن أقدم عملًا كوميديًا بعد جرعة الدراما و"النكد" التي قدمتها في "بيت الرفاعي"، كما أنتظر عرض فيلم "جوازة توكسيك" الذي سيتم عرضه في عيد الأضحى وأجسد دور "فريدة" فيه".

الفنانة ملك قورة

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة عدد من النجوم، منهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين.