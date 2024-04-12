بعد طرحها بساعات.. عصام صاصا وحودة بندق تريند يوتيوب بأغنية "التزموا الصمت"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا وحودة بندق، تريند تطبيق الفيديوهات الشهير بأغنيتهم الجديدة "التزموا الصمت"، والتي تم طرحها منذ أقل من 24 ساعه.





وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، واقتربت من الـ 300 ألف مشاهدة، لتحتل المركز السادس ضمن قائمة الأكثر بحثا ومشاهدة على يوتيوب.





تفاصيل أغنية التزموا الصمت





وأغنية التزموا الصمت غناء حودك بندق وعصام صاصا، كلمات محمود سوستا، الحان كيمو الديب.





كلمات أغنية "التزموا الصمت"









التزمو الصمت اسود الارض راجعين

ومش هيسمو

اخوات ع الجد نموت علي

بعض الخوف مسمعناش عنو

جاهزين للنكش علي اي

وضع بس انتو بس اتمنو

واللي يفكر ويانا يتحط

احنا هنشرب من دمو









يا مولانا اما نحضر

مفيش مخلوق بيظهر

مفيش حد معانا يسد

و مين اللي علينا يقدر





وحوش ونقوم ب دوله

حمل علي اي حمله

نزعل جيش ومنجليش

عتاوله ولاد عتاوله





كرامتنا قصاد رقبتنا ولو

فيها موتنا احنا مبنحلش

من يوم م الارض شالتنا

اسود ب هيبتنا ومبنتهزش

لو جيت يوم علي سكتنا

روحك ع اللي خلقها متتعزش

دحنا اما بتيجي سيرتنا

تلاقي ابطال منها بتتلبش





ملوك واعمام مجالنا

وخدنا السوق لحالنا

شغلنا الكل ومشوفناش

واحد منكم شغلنا





بنسكن ف العقول

عشان غير دول ودول

نعدي البحر عوم ولا يوم

نعدي احنا الاصول





احنا بنفسنا عاملين

نفسنا ومحدش زق معانا

ساندين بعضنا يابا من

صغرنا جدعان وعنينا مليانه

لا الخوف طبعنا ولا يوم جلينا ولا كان مبدأنا خيانه

واللي يحبنا يسكن قلبنا

ويا ويلو اللي اتحدانا





يابا احنا نغيب غيبتنا

وبنجيلكو ب هيبتنا

ف اي مكان واي زمان

مسمع يابا سيطنا





بنفعل مش بنهري

حمل بتشوفنا تجري

في ناس منكاده من سيطنا

ومن جوه بتغلي





لو حيلكم شد ف

احنا الاشد ومين يقدر يعاملنا

يابا لسه مجاش علي

وش الارض اللي يفكر يزاولنا

جدعان واخوات مافيا

وعصابات كلها يابا بتهيب منا

عاملين جنايات راكنين

بابات خمسه علينا وحوش جيلنا





ياض احنا اخوات وعزوه

سيرتنا تملي حلوه

ولو هبت بنتجنن

ونعمل الف بلوه





لو انتو بتوع مغامره

وقعتو مع الجبابره

دا قبلكو لاعبنا كبار

مهزوش فينا شعره









من تحت الصفر حفرناها

حفر عملنا اللي متعملشي

وعشان قلبنا دايما علي

بعض الدنيا معانا بتمشي

مهما بيكترو اعدائنا

ثابت مبدأنا ومتغيرشي

وعشان سالكين دايما سابقين

ونجاحنا دا مبيعلطشي









ركبنا الساحه عافيه

تشوفنا تقولش مافيا

ومين غيرنا علي القمه

هاتولنا ادله كافيه





بلاش عقلك يوزك

عشان هنقل منك

متحلوش هتتفتش

و ع العام ياض نرنك









احنا الداخل بينا دا خارج

ومفيش حاجه تفرقنا

قلبنا فاقد راجل واحد

وطوب الارض بيعشقنا

وعشان فايقين مش

معتمدين اشكال عايزه تغرقنا

مهما الشياطين تدخل

بينا ثابتين يابا علي مبدأنا