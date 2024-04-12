استعدادًا لحفل العيد.. مي فاروق تصل إلى السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - وصلت الفنانة مي فاروق إلى المملكة العربية السعودية، وتحديدًا مدينة جدة، وذلك استعدادًا لحفلها الغنائي هناك، الذي من المقرر إقامته غدا السبت ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر.





https://www.instagram.com/reel/C5jaqVdNbIQ/?igsh=MWk3Yjk0bzVodzl0ZA==

وشاركت الشركة المنظمة لحفل مي فاروق، مقطع فيديو لوصولها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات.





وظهرت مي فاروق في الفيديو أثناء وصولها للمطار، واستقبالها بالورود هناك.





وتستعد مي فاروق، لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنان نواف الجبرتي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 13 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر.

أحدث أغاني مي فاروق





طرحت المطربة مي فاروق، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بمناسبة عيد الحب، فيديو كليب جديد لأغنيتها " كل الحبيبة " والتى تتعاون فيها مع الشاعر، تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.





تقول كلمات أغنية "كل الحبيبة "

عارِف كُل الحّبيبه

وكلامهم على أغانيهم

وعدد ناس فرحانه بيهم

أنا عشقى أكتر بشوية

مرة أو اتنين لاء ميه

مين فيهم شاف الطيبة

أتحدى ّ أحن ما فيهم

لو يشوفوا طيبتك بعينيهم

زى ما شُفتها ب عينيا

يجوا يشوفوا الحنيه

تعرف ساعات ب استكترك

على نفسى لما بأبصُ لك

ولما ب أسمع ندِهتك

ياما بعينيا ب أصورك

كل الكلام اللى إتكتب

ف الحُب قبلك ده إتلغىّ

إنت الوحيد اللى إتوهب

وصف الحياة دى كُلها



بكرة حايتقال أسامينا

لقلوب لسه بيتلاقوا

حايقولوا فى إتنين ياما داقوا

م الدنيا جمال ليالها

كانوا أغلى حبايب فيها

ده إحنا ف دنيا لوحدينا

ومفيش زينا هنا تاني

لاقيا ف حُضنك ده مكاني

طول مانا شايفاك نحوا

انا مابغمضشى عينيا

عارف فيك حاجه غريبة

وعينيك لما أسرح فيهم

والله دُنيا لوحديهم

دنيا بلفها ميت لفة

وأحُضن إيديك واتدفى

الناس لو فيهم عيبه

أنا ليه بقى مش لاقيالك

حاجه ألاحظها وأقولهالك

كُلك ياحبيبى مزايا

وحقيقى فرقت معايا

تعرف ساعات ب استكترك

على نفسى لما بأبصُ لك

ولما ب أسمع ندِهتك

ياما بعينيا ب أصورك

كل الكلام اللى إتكتب

ف الحُب قبلك ده إتلغىّ

إنت الوحيد اللى إتوهب

وصف الحياة دى كُلها