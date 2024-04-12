شادي مؤنس لـ "دوت الخليج الفني": 'استخدمت الأوركسترا الروسي في جودر وبميل للطابع الدرامي'

القاهرة - محمد ابراهيم - تألق الموسيقار شادي مؤنس في الموسم الرمضاني لعام 2024 بتقديم الموسيقى التصويرية لموسيقى مسلسل جودر والتي لفتت أنظار الجمهور وحازت على إشادات وردود أفعال إيجابية جماهيرية ونقدية

وشادي مؤنس هو ملحن وعازف عود مصري من اوائل خريجي "بيت العود العربي"، كما قدم شادي مؤنس، من قبل عدة ألحان للفنان علي الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يارب" و"ليه الطريق" ودويتو بعنوان "بضحك من قلبي"، كما وضع من قبل موسيقى تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة والسينمائية.

وكان لموقع دوت الخليج الفني لقاء خاص مع شادي مؤنس كشف فيه عن العديد من التفاصيل وكواليس اختياره لموسيقى مسلسل جودر.

من رشحك لوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل جودر؟

اللي رشحني للموسيقى التصويرية لمسلسل جودر المخرج إسلام خيري.

ماهو أقرب أنواع الموسيقى لشادي مؤنس؟

أنا بحب الموسيقى اللي بتدي طابع درامي أكتر وبميلها أكتر حتى لما كنت بلحن أغاني هتلاقي الأغاني كلها فيها دراما.

ماهي الآلات التي استخدمتها في الموسيقى التصويرية لمسلسل جودر؟

أنواع الموسيقى اللي إستخدمتها لموسيقى جودر إستخدمت أوركسترا روسي واحد من الأوركسترات روسيا، والآلات المصرية أو الشرقي التي اتسجلت هنا في مصر موسيقى الكلارينيت والدف والطبلة والايقاعات والقانون والعود، وإستخدمت موسيقى مغربية لصديقتي إسمها سارة لبلاب.

أيهما تفضل الموسيقى التصويرية أم التلحين؟

بفضل التلحين والموسيقى التصويرية بس دلوقتي ماشي في الموسيقى التصويرية الحقيقة عشان الموسيقى التصويرية ببقى عندي براح أكتر إن أنا أحط المزيكا اللي في دماغي من غير ما أكون مرتبط بأغنية، والأغنية ببقى مرتبط بكلام ومرتبط بالسوق والتريند والحاجات دي، لكن الموسيقى التصويرية الدراما بتبقى في مساحة أكبر للتأليف والتلحين.

كيف كانت ردود الأفعال من وجهة نظرك؟

وطبعًا اتفاجئت بردود الفعل جدًا على تتر المسلسل والحمد لله كان رد الفعل فاجئني جدًا والناس فاهمة كويس أوي المزيكا والناس مترجماها أو تنتقدها حتى في وعي وفاهمين ومقدرين المجهود اللي حصل ومقدرين اللي حصل مابين الاوركسترا الغربي والالات الشرقي ومبسوط جدا برد الفعل جدًا الحقيقة ومازالت لغاية انهاردة من ساعة مانزلت التتر في أول اليوم لغاية دلوقتي ردود الفعل عظيمة.

ماهو الفرق بين الموسيقى التصويرية للأعمال التاريخية والاجتماعية والصعيدية والدرامية؟

لا هو كل عمل درامي سواء حقبة زمنية أنا اللي بحاول أطوع المزيكا اللي تعبر عن الحقبة الزمنية لو المجتمع اللي هنعبر عنه سواء كان صعيدي بنستخدم الآلات اللي هي الصعيدية القديمة لو حاجة حديثة هنستخدم الآلات المعاصرة لو مسلسل اجتماعي هنستخدم الآلات زي القانون والجيتار فهي على حساب الدراما دايمًا هي اللي بتسوق.

من وجهة نظرك كيف نضع موسيقى تصويرية تواكب العصر الحالي مع الأعمال التاريخية لتناسب العمل؟

تقنيًا أنت اللي بتألف الجملة، الجملة دي هنعبر عنها إزاي من خلال التوزيع والاوركستريشن لو إحتاج، فهو الجملة هي الجملة اللي هتتحط في التاريخي هي اللي هتتحط إلى حد ما في المعاصر، المهم هنعبر عنها إزاي وهنوزعها ازاي.

هتوزعها بالآلات حديثة وهيبقى طعمها معاصر، نفس الجملة لو حطيتلها درامز وجيتارات واتلعبت بالبيانو هيبقى ليها طعم وبسرعة معينة لكن في نفس الوقت لو لقيت الجملة دي اتحطلها دفوف وقانون وكونترباص وناي وسرعة معينة هيبقى ليها طعم تاني خالص دي هيبقى طعمها معاصر ودي هيبقى طعمها قديم.

فطول الوقت الأرمي والأجواء المحيطة اللي بتتعمل حوالين المزيكا الأرمي والتوزيع، والأجواء المحيطة اللي بتتعمل حوالين المزيكا هي اللي بتسوق في موضوع العمل إذا كان تاريخي توزيع الآلات والتناول إذا كان عمل كبير زي جودر والحشاشين لازم أعبر عنه بالأوركسترا عشان يطلع صوت كبير.

لكن لو مسلسل اجتماعي صغير بيدور في شقة مينفعش نحط أصوات كبيرة أوي كده مش هنلاقيها راكبة دايمًا لازم تبقى مساحة الصورة قد حجم الصوت وحجم الصوت قد حجم الصورة.