رانيا محمود ياسين تعلن وجود جزء ثان من مسلسل قلع الحجر

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن وجود جزء ثاني من مسلسل قلع الحجر، بطولة الفنان محمد رياض، والذي عرضه جزئه الأول في موسم رمضان الماضي 2024، حيث شاركت مقطع فيديو من كواليس مسلسل قلع الحجر، أثناء احتفال فريق العمل بفركش التصوير، عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت: انتظروا الجزء الثاني من قلع الحجر بإذن الله.

أبطال مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر شارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي

تفاصيل مسلسل قلع الحجر

وحول مواعيد العرض يذاع مسلسل قلع الحجر، على قناة النهار، في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 مساءً، دارت أحداث مسلسل قلع الحجر في إطار درامي، حيث تدور أحداث المسلسل في الصعيد، حول قصة حدثت بالفعل، حيث العمدة (فرماوي)، والشاب المتمرد (عبدالحي) الذي يدخل في عدة أزمات بسبب تسلط والديه، كما يتطرق العمل إلى قضية حقوق المرأة.

كواليس مسلسل قلع الحجر

وكشف المخرج حسني صالح مخرج مسلسل قلع الحجر، الموضوع والأحداث في مسلسل قلع الحجر حقيقية وموجودة، ويطالب الكثيرون تغييرها والقضاء عليها، مضيفًا: «أطالب العقول تناشد ذاتها من الأخطار بسبب هذه المعتقدات المتشددة في الصعيد وأتمنى أن يكون للمسلسل تأثير إيجابي».

آخر أعمال الفنان محمد رياض

وكان مسلسل المداح الجزء الثالث، آخر أعمال الفنان محمد رياض، وقدم رياض خلال أحداث العمل شخصية هايم، المسخر لخدمة الجن لتضليل الشيخ صابر المداح، لعب بطولته عدد من النجوم أبرزهم: حمادة هلال، ولوسي، وخالد سرحان، وهبة مجدي، ورانيا فريد شوفي، وهلا السعيد، وعبد العزيز مخيون، وعصام السقا، وخالد زكي، وتامر شلتوت، ودنيا عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.