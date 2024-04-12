نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داش يكشف عن حياته الشخصية وتفاصيل مسلسل 'مسار إجباري' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد داش عن حياته الشخصية خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج معكم، على قناة ON، وتقديمه مسلسل مسار إجباري في موسم رمضان الماضي، كما كشف كواليس التعاون مع محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة.

أحمد داش يتحدث عن مسار إجباري

وقال أحمد داش: ‘شخصيتي الحقيقية مختلفة عن شخصية حسين التي قدمتها في مسلسل مسار إجباري، لأنه كان منفتح عن الدنيا ويحب الحركة، ولكني أحب الحركة ولكن ليس بهذا الشكل مثل حسين، وأنا سعيد بنجاح المسلسل وأنه نال إعجاب الجمهور’، أما عن حالته الاجتماعية، رد: ‘أنا مرتبط الحمد لله’.

نجاح أحمد داش في جعفر العمدة

وأضاف داش عن مسلسل جعفر العمدة الذي عرض العام الماضى، ‘العمل حقق نجاحًا كبيرًا، والتعاون مع المخرج محمد سامي كان مميزًا، خاصة بالقصة التي قدمها عن أب وابنه يبحث كل منهما عن الآخر، كما أن التعامل مع محمد رمضان كان سهلًا لأنه تلقائي ويمثل بشكل رائع’.

تفاصيل مسار إجباري

مسار إجباري، دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة تعتمد على جريمة قتل، وحول الشابان أحمد داش وعصام عمر، وكل منهما يعيش حياة مختلفة عن الآخر، ثم يكتشفان أنهما أخوان من الأب، الذي يموت في بداية الأحداث وقدم دوره محمود البزاوي، والعمل مكون من 15 حلقة، وعُرض في النصف الأول من موسم رمضان 2024، ومن بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، رشدي الشامي، جوري بكر، مي الغيطي، ياسمينا العبد، وجهاد حسام الدين، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.

آخر أعمال أحمد داش

وكان آخر أعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان 2023 بمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.