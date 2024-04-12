بلدي الحبيبة.. تامر عاشور يستعد لإحياء حفل غنائي في جدة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم تامر عاشور لإحياء حفل غنائي، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد غد الأحد، ضمن قائمة حفلا عيد الفطر.





وكشف تامر عاشور عن وصوله جدة عبر ستورى شاركه عبر حسابه الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب تامر عاشور: “وصلت بلدى الحبيبة جدة".

آخر حفلات تامر عاشور





أحيا المطرب تامر عاشور ليلتين متتاليتين ضمن "ليالي الكويت" المقامة على هامش الاحتفال بالأعياد الوطنية بساحة الشهيد والتي حرص على حضورها عدد كبير من النجوم.

وجاء تنظيم حفلين متتاليين للنجم تامر عاشور بسبب الإقبال الجماهيري غير المسبوق على تذاكر الحفل الأول الذي أقيم 1 مارس وهو ماحدث أيضا في حفله الثاني الذي أقيم 2 مارس والحفلات من إنتاج A Music لأحمد الخالدي.

ونشر تامر عاشور عددا من الصور من حفلاته وعلق عليها "من الليلة التانية مع جمهور الكويت.. بشكر كل الناس اللي أسعدوني بحضورهمفي الليلتين وأشوفكم على خير قريب"

وأصبح النجم تامر عاشور أول مطرب يقدم حفلين متتاليين في الكويت بين فئة المطربين العربمن الرجال.

وكان النجم تامر عاشور حقق نجاحا ساحقا بآخر أغنياته "هيجيلي موجود" التي تخطت حاجز الـ 250 مليونا على منصة تيك توك".

أحدث أغاني تامر عاشور

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور هو طرحه أفنية "هيجيلي موجوع" واحتلت المركز التاسع عشر في المحتوى الرائج على اليوتيوب.

والأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس وماستر صفر.





كلمات أغنية هيجيلي موجوع

هيجيلي موجوع

دموعه في عينه تعبان

هدّيله أسبوع

هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف

ساعتها انا ناوي على إيه

هيجيلي بالخوف

باين في كلامه وعينيه

ياريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه

ما اوجعوش

ده انا ناوي لو فاق

ما سيبش كلام ما قولهوش

هيغيب يروح فين

فيه مين ناس راحو وماجوش