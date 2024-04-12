مصطفى قمر يشارك علي الحجار في حفل مشروع "100 سنة غنا"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف علي الحجار عن مفاجأة في حفله الثاني من مشروع "100 سنة غنا"، حيث نشر الحجار صورة مع قمر، وعلق عليها كاتبا: "الصديق الفنان مصطفى قمر ضيف شرف الحفلة الثانية لمشروع ١٠٠ سنة غنا (أعمال الموسيقار محمد فوزي)، تفتكروا مصطفى ممكن يغنى إيه؟".

استعدادات علي الحجار لحفل مشروع "100 سنة غنا"

وقال علي الحجار عن استعداده لتقديم الأغاني الكلاسيكية بشكل معاصر كي تناسب الجيل الحالي: "100 سنة غنا بداية لعدة حفلات لاحياء التراث الموسيقى، وسناتي بالاغاني التي يمكن ان نقدمها في توزيع معاصر ونحييها من جديدة لتتناسب مع الجيل الجديد، وأنا أعمل على الملحنين ولكن ليس بشكل زمني، سنبدا بالموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب".

صعوبات حفل مشروع "100 سنة غنا"

وتحدث الحجار عن بعض الصعوبات التي واجهته في عمل هذا المشروع، قائلا: "كان هناك بند في العقد أن يكون صاحب الحقوق الفنية هو سيد درويش وغيره من أصحاب التراث فهل هذا يعقل؟، ومع ذلك أصريت على الاستمرار لعمل المشروع واستكمال حلمي لإعادة التراث، المشروع سيقدم حفلا أو اثنين للتراث الذي مر عليه أكثر من ١٠٠ عام، ومن الصعب إعادة تلحينه، حيث سيقدم كما هو، ويساعدني في ذلك كلا من الفنان محمد الحلو، والممثل ميدو عادل، والمطرب أحمد عفت، والمخرج عصام السيد وذلك لتقديم حفل يشبه تاريخنا".

مشروع "100 سنة غنا"

الجدير بالذكر أن المشروع الفني ١٠٠ سنة غنا، يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقي والغناء العربي، وتطوره خلال القرنين الـ19 والـ20 مع تناول أهم الموسيقين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض، ويهدف إلى تأكيد زيادة مصر الفنية في مجال الموسيقي والغناء.

اخر اعمال مصطفى قمر

وكان اخر اعمال مصطفى قمر هو فيلمه «أولاد حريم كريم»، ويشارك فى بطولة الفيلم منهم بشرى، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، ويوسف عمر، وكريم محمد كريم، وفؤاد محسن، وساندي مراد، والفيلم من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

