تعرف على موعد طرح مسلسل البيت بيتي 2

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد منصة شاهد خلال الأيام المقبلة لعرض مسلسل البيت بيتي 2 بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، وذلك بعدما عرض الجزء الأول من العمل عام 2022، وحقق نجاحا كبيرًا.

موعد طرح مسلسل البيت بيتي 2

ونشرت شاهد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، البوستر الرسمي للمسلسل، وتصدر البوستر كل من كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، علقت شاهد علي بوستر مسلسل البيت بيتي 2: أخيرا كراكيري وبينو وأحلام راجعيين، الموسم الجديد خطير، العرض 25 أبريل.

كريم محمود عبد العزيز يروج لمسلسل البيت بيتي

سبق وروج الفنان كريم محمود عبد العزيز الجزء الثاني من مسلسله الشهير البيت بيتي والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وينتظره قطاع كبير من الجمهور، حيث نشر كريم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوستر المسلسل الذي يجمعه هو ومصطفى خاطر وميرنا جميل نجوم الموسم الأول

تفاصيل مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني

ويشارك العمل من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ويشارك فيه كلا من: سامي مغاوري، ميرنا جميل، نشوى علي، إيمان الشريف، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، مي القاضي، سليمان عيد، عبد الرحيم حسن، علا رامي، وتدور قصة مسلسل البيت بيتي 2، في إطار من الكوميديا والرعب، يُجبر بينو على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.

مسلسل «البيت بيتى»

والجدير بالذكر ان الجزء الأول من مسلسل «البيت بيتى» قد عرض مايو 2022 وتدور أحداثه حول بينو «مصطفى خاطر» الشاب المستهتر الذى يقيم فى أحد المنتجعات التى يمتلكها والده وينتقل إلى القاهرة بهدف الحصول على الميراث بعد وفاة والده ويكتشف أن حصته تقتصر على قصر قديم مهجور. وهناك يفاجأ بأحداث وظواهر غريبة تحدث داخله ويضع القدر فى طريقه سائق التاكسى كراكيرى «كريم محمود عبد العزيز» الذى تضطره الظروف ليسكن معه في القصر.

