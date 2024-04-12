نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. دينا الشربيني بإطلالة بسيطة في "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلت النجمة دينا الشربيني في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه النجمة إسعاد يونس، في حلقة ثاني أيام عيد الفطر عبر شاشة DMC، كشفت خلالها الكثير من التفاصيل المثيرة حول العمل الدرامي "كامل العدد".

إطلالة دينا الشربيني

واختارت الظهور بإطلالة بسيطة باللون الأسود وTop أبيض، وفوقه Vest من خامة الشبك من تصميم Dior، يصل سعره إلى 76 ألف جنيه مصري، ونسقت عقد فخم وأنيق فضي من تصميم عزة فهمي، مطعم بالذهب على شكل زهرة اللوتس، ويصل سعره إلى 210 ألف جنيه مصري، شاهده من موقع بيعه.

نجوم مسلسل كامل العدد +1 في صاحبة السعادة

سبق، أعلنت الصفحة الرسمية لشاشة dmc عن استضافة نجوم مسلسل كامل العدد +1 في صاحبة السعادة عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، «نجوم كامل العدد+1 يلتقون مع صاحبة السعادة في حلقة خاصة جدًا، اليوم الساعة 10:00 مساءً، فقط على dmc».

أحدث أعمال دينا الشربيني

وكانت دينا الشربيني شاركت في رمضان 2024 في مسلسل "كامل العدد" مع شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.

تفاصيل مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد +1، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ويواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وذلك استكمالًا لما حدث في الجزء الأول، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام»، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

