نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناردين فرج تكشف عن تفاصيل كواليس مسلسل لحظة غضب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة ناردين فرج، عن رأيها في تصرف صبا مبارك والتي جسدت شخصية "يمنى" في مسلسل لحظة غضب والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2024، والتي ظهرت من خلاله وهي تقوم بقتل زوجها، ولا يفرق لها شيء بسبب استهزاءه من ملابسها في أحد المشاهد، الأمر الذي تسبب في إثارة الجدل لدى الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عرضه ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

كواليس دور ناردين فرج في مسلسل لحظة غضب

وتحدثت ناردين فرج في تصريحات قائلة: أنا ضد تصرف صبا مبارك في الأحداث، ولكن تصرف زوجها هو اللي دفعها لذلك، وإن هي كانت في علاقة سامة منه بسبب تصرفاته، ومن وجهة نظري الخاصة بشوف إن الزوج مش من حقه يضرب مراته، والقتل غير مقبول، ولازم يكون في احترام للزوج والمرأة.

مشهد ضربها لـ محمد شاهين في مسلسل لحظة غضب

كما تحدثت ناردين فرج أثناء تصريحاتها عن مشهد ضربها لـ محمد شاهين خلال أحداث مسلسل لحظة غضب حيث قالت: المشهد كان صعب جدًا وعند ضربي له قمنا بإعادته مرتين، ولم أكن أحب فعل ذلك، حتى لا يشعر بألم في رأسه، موضحة: وقت المشهد ضربته جامد ومحمد شاهين قالي قولتلك ماتخبطنيش كده،

قصة مسلسل لحظة غضب

​​​​ومسلسل لحظة غضب هو واحدًا من الأعمال التي تنتمي لأعمال الـ 15 حلقة والذي يعرض خلال أيام شهر رمضان، حيث أنه يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجأت.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ويشارك صبا مبارك في بطولة مسلسل لحظة غضب كلا من الفنان محمد شاهين، والفنان علي قاسم، ناردين فرج وسارة عبد الرحمن وعدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك في مسلسل لحظة غضب عدد من ضيوف الشرف.

ومن المقرر طرح البرومو الدعائي للعمل خلال أيام عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يواصل المخرج عبد العزيز النجار مونتاج العمل بالتزامن مع تصويره ليكون جاهزا للعرض مع بداية شهر رمضان المقبل.