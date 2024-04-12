نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. الإعلامي محمود سعد يتصدر تريند اكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامي محمود سعد، خلال الساعات الاخيرة، تريند تطبيق التدوينات اكس، تويتر سابقًا، وذلك بسبب تصريحاته، أثناء استضافته في أحد البرامج التي تذاع على اليوتيوب من تقديم الإعلامية شيرين عرفة.





تصريحات محمود سعد مع الإعلامية شيرين عرفة





قال محمود صعد خلال لقائه مع الإعلامية شيرين عرفة "أنا كنت صديق مُقَرب لـ أسامة أنور عكاشة، كنا شلة أنا وأسامة ونبيل الحلفاوي وصلاح السعدني، ذات يوم أنا قاعد في بيتي بقرا الجرايد لقيت مقال لـ أسامة بس الغريب إني لقيت إسمي في العناوين لقيته بيقول "محمود سعد طول ماهو ماشي ورا الشيخ فُلان ماهواش نافع هجـوم غريب".





‏وتابع قائلًا: "أنا مابقيتش مصدق، لدرجة إن حد كان جنبي قُلتله هو مين اللي كاتب المقال دة قالي دة أسامة شاتمك، قولتله أسامة يشتمني في الجرايد

‏ممكن لو حلقة ماعجبتوش فينتقدها عادي لكن دي حاجة شخصية ومش حقيقية، انت رأيك فيا كدة كـ صاحبي".

‏ وأضاف: "هو كان تعبان شوية، كلمت نبيل الحلفاوي قُلتله هبعتلك السواق ونروح لـ أسامة البيت وفعلًا روحناله البيت وأول ما أسامة فتح الباب وشافني إتبرجل، قولتله ايه اللي انت عملته دة ؟!.. قالي "أصل أنا بعتلك رسالة وانت ماردتش عليا".





‏واكمل: "الرسالة كانت كلمة واحدة بس مش هقدر أقولها، إنما معناها إن أنا عايزك كلمة لما اقراها لو أنا حافي هروح قولتله تليفون ايه مفيش حاجة جاتلي، قولت لـ أسامة هات تليفونك فتحنا التليفون أنا ونبيل لقيناه فعلًا كتب الرسالة بس مابعتهاش لأنه كان تعبان فالظاهر ماحسش أنه مابعتهاش، فإتقلبت القعدة إلى شوية نكد وحضني وبوسته وقولتله مايهمكش حصل خير، قالي أنا هصلح اللي قولته في الجورنال قولتله ولا تعمل حاجة أنا اللي يهمني انت بس مفيش ٤ أيام عدوا لقيت هشام إبنه بيكلمني وبيقولي "أبويا دخل في غيبوبة" وفات أربع أيام تاني وكلمني هشام الصبح وقالي كلمة مؤثرة قالي "الفارس مات".





وأضاف: "ويبقى سؤال، لو أنا كنت زعلت وماكلمتش أسامة.. وإعتبرت إنه غـ..،ـدر بيا وأسـاء ليا وإتقمصت جامد ومات أسامة، مين كان هيجاوبني،مين كان هيصالحنا، ماكنتش هعرف حكاية الرسالة دي، ولا كنت هراضيه ولا كان هيراضيني، كان هيمـوت وأنا هفضل طول العمر أسأل ياتري أسامة كان زعلان من ايه شوف بقى ازاي ممكن تحصلك لحظة استنارة تنقذك من حاجة كانت ممكن تألمك طول حياتك".





واستئنف سعد حديثه: أنا مش عايز حد يفتكرنى خالص، احنا معملناش حاجة تستحق إننا نكون في الذاكرة، إحنا كل واحد فينا نفد بحياته، والناس حالتها صعبة زي ماهي زي مابدأناها، يمكن كمان بتسوء، كل جيلنا بصراحة مقدمناش ولا حاجة، معملناش حاجة، لأن الناس اللي بتعمل، المجتمع بيتغير".