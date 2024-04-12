نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال يكشف عن سر نجاح الجزء الرابع من مسلسل 'المداح' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان حمادة هلال عن نجاح مسلسل المداح 4، والذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، على إحدى القنوات الفضائية خلال الشهر الكريم.



حمادة هلال يكشف سر نجاح الموسم الرابع من المداح

وقال حمادة هلال، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن سر نجاح الجزء الرابع لوجود أحداث وتفاصيل كثيرة مختلفة عن الأجزاء السابقة، قائلًا: «عشان مايبقاش فيها كلام الناس اللي بتقول كان في مط في الأحداث، والحمد لله إن ربنا كرمنا فيه».



وأكد حمادة هلال، أن مشاركة نجله يوسف بالتمثيل ضمن أحداث مسلسل المداح 4، بناءً على اختيار مخرج العمل أحمد سمير، قائلًا: «والحمد لله عدى على خير وعمل المشاهد بالطريقة دي».