هلا السعيد: 'حمادة هلال فيه من شخصية صابر المداح'

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة هلا السعيد عن تفاصيل دورها في مسلسل المداح 4، حيث أن شخصية هبة أصبحت تعاني من أزمة نفسية بعد تعرضها لـ«لمس الجن»، في الجزء الثالث من أحداث العمل.



ماذا قالت هلا السعيد عن شخصيتها في الجزء الرابع من المداح؟

وأشارت هلا السعيد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلة: «لما قرأت الورق لاقيت أنها دخلت في حالة نفسية وبتتعالج من الحالة النفسية، لكن أستاذ أحمد سمير فرج، محبش أننا ندخلها في الناحية دي شوية، فهي السنة دي مازالت ملبوسة بس الجن السنة دي مش بقوة السنة اللي فاتت السنة دي السيطرة على الجن اللي عليها كان أسهل، وده بيبان في النظرات مبقتش حادة زي السنة اللي فاتت».



وأضافت هلا السعيد قائلة: «ناس صحابي أنا مكنتش أعرف إن حصلهم قبل كده مس أو لبس، فلاقيتهم بيقولولي أنتي شوفتي حد وأنتي بتمثلي أو قبل ما تمثلي؟، قولت لهم لأ، فقالولي هلا إحنا حصلنا بالظبط نفس اللي أنتي عملتيه».



وأوضحت هلا السعيد قائلة: «حمادة هلال، في الحقيقة شخص طيب وجدع، وبيحب الناس كلها، ومتواضع لدرجة لا يتخيلها أحد، ومابيزعلش حد، هو شبه المداح فيه كتير أوي من شخصية الشيخ صابر المداح، ولو الناس عايزة جزء خامس أكيد هيفكرو في ده، بس أنا نفسي والله».

