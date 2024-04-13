رانيا محمود ياسين تكشف عن وجود جزء ثان من مسلسل "قلع الحجر "بطولة محمد رياض

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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن وجود جزء ثاني من مسلسل قلع الحجر، بطولة الفنان محمد رياض،

حيث شاركت رانيا محمود ياسين مقطع فيديو من كواليس مسلسل قلع الحجر، أثناء احتفال فريق العمل بفركش التصوير، عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" ،

وأرفقت بالفيديو تعليقاً قالت فيه : "انتظروا الجزء الثاني من قلع الحجر بإذن الله".



أبطال مسلسل قلع الحجر



وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم محمد رياض، سوسن بدر، سميرة عبد العزيز، ندى ماهر، مدحت تيخا، رضوى إيهاب، مروة عبد المنعم، وغيرهم، والعمل من إخراج حسن صالح.



أحداث مسلسل "قلع الحجر"

دارت أحداث مسلسل قلع الحجر في إطار درامي، حيث تدور أحداث المسلسل في الصعيد، حول قصة حدثت بالفعل، حيث العمدة فرماوي، والشاب المتمرد عبدالحي الذي يدخل في عدة أزمات بسبب تسلط والديه، كما يتطرق العمل إلى قضية حقوق المرأة.

آخر أعمال رانيا محمود ياسين

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين مسلسل انحراف ، والذي عرض في موسم رمضان لعام 2022، وشارك في بطولته بجانب الفنانة روجينا، كل من الفنان أحمد صفوت، لوسي، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، محمد كيلاني، سما إبراهيم، ويزو، محمد عادل، وآخرين، والعمل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

