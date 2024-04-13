تعرف على فريق عمل "دواعي السفر" لـ أمير عيد

القاهرة - محمد ابراهيم - يخوض النجم أمير عيد بطولة درامية جديدة، وذلك بعدما حقق نجاحًا ساحقًا بمسلسل "ريفو" الجزء الأول والثاني، وكشفت منصة "watch it" عن الإعلان التشويقي للعمل، وتعتبر هذه التجربة الثانية له في التمثيل.

البرومو التشويقي يكشف تفاصيل مسلسل دواعي السفر

شهد البرومو رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يدعى إبراهيم يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض مما يدفع أمير عيد لأصطحابه إلى المستشفى ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالأبن، ويوجه كامل الباشا رسالة لأمير عيد في البرومو وهي "عيش كل يوم وكأنه آخر يوم" وهو ما يغير مصير أمير عيد من شخص كان يحاول الانتحار لشخص جديد.

قصة مسلسل “دواعي سفر”

مسلسل “دواعي سفر” تدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.

“دواعي سفر” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة أمير عيد ويشاركه بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين وأيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.



تصريحات أمير عيد عن مسلسل "ريفو"



أضاف أمير عيد خلال حواره مع برنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن تجربة ريفو أضافت له كثيرًا في مشواره الفني، معلقًا: "حاليًاعندي تركيز أكبر على الغناء، ولو جالي دور هعمله"

أحداث مسلسل ريفو



دارت أحداثه حول فرقة غنائية حققت شهرة كبيرة في فترة التسعينيات، ونجحت في تطوير شكل الموسيقى آنذاك، وانطلق عرضه الأول على شاشة قناة CBC يوم ٢٣ سبتمبر الماضي بعد أن حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على منصة "Watch it".

من هم أبطال مسلسل “ريفو”؟



وهو من بطولة عدد من كبير من النجوم، أبرزهم: أمير عيد وصدقى صخر وركين سعد وتامر هاشم وحسن أبوالروس، إلى جانب الفنانة الأردنية ركين سعد.



كلمات أغنية “على باب السينما” من مسلسل ريفو



على باب السيما تذكرتي قديمة ومعايا حكاية نفس

اغيرها وأنا مين يديني فرصة تخليني ادخل لو مرة

واعيشها بتفاصيلها إيدي في إيديها وعينيا عليها

سامع ضحكتها واحنا بنتفرج خلصت حكايتنا والدنيا خدتنا لا أنا عارف ابعد ولا عارف أقرب إيدي في إيديها

وعنيا عليها سامع ضحكتها

خلصت حكايتنا والدنيا خدتنا لا أنا عارف أبعد ولا عارف أقرب كان ممكن أفضل كان ممكن تظبط

لكن يا خسارة تذكرتي قديمة من باب السيما

داخلين حبيبه بحكاية جديدة ونهاية بتقرب

شايف أحلامهم حاسس بوجعهم

من قبل ما يحصل ما أنا أصلي مجرب