نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء المقبل.. كريم محسن يطرح أغنية "خربانة خربانة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان كريم محسن من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن موعد طرح أغنيته الجديدة "خربانة خربانة"، وذلك من خلال فيديو أعلن من خلاله عن الموعد، معلقًا:" مبسوط جدًا بالنجاح الكبير اللي حققته أغنيتي الأخيرة "عاندنا ليه"، وإن شاء الله استنوا أغنيتي الجديدة "خربانة خربانة " يوم الثلاثاء 16/4 على يوتيوب وجميع منصات الموسيقى، كل سنة وانتوا طيبين وشكرًا ".

تفاصيل أغنية عاندنا ليه

الأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان محمود أنور وتوزيع موسيقي محمد ياسر وهي ضمن أغاني موسم 2024 الذي يقوم كريم فيه بالتحضير لعدد كبير من المشاريع الغنائية مع أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.



كلمات أغنية عاندنا ليه

عاندنا ليه

كسبنا ايه

ادينا مرجعناش

متعذبين

ومكسورين

يارتنا ما بعدناش

كان قرار ساعه الشيطان قدرنا

ليه نروح ليه عملنا زي غيرنا

كان مافيش عقل فينا فا افترقنا ليه



ليه مافيش حد فينا شاف طريقه

ليه عشان نهدي مانشوفهاش حريقه

ليه

تاني هنعيده تاني يا حبيبي

مش كان بينا وعد خدناه

صلح عتاب ومنمش ليله

وزعلنا اوام هننساه

ده مش نصيب

ده شئ غريب

واحنا صدقناه

بلاش نقول

مافيش حلول

وسورنا كسرناه