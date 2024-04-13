فيلم "شقو" يقترب من 10 مليون جنيه في ثالث أيام عيد الفطر

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “شقو” نجاحًا كبيرًا، حيث حصد الفيلم أمس الجمعة بثالث أيام عيد الفطر 9 ملايين و819 ألفًا و784 جنيهًا في دور العرض السينمائية المختلفة، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه في السينما في وقفة العيد 27 مليونًا و673 ألفًا و374 جنيهًا.

فريق عمل فيلم شقو

شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك

ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا، والفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وتم طرحه في مصر في العيد و سيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.



قصة فيلم “شقو”





فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أعمال في انتظار عمرو يوسف



ينتظر عمرو يوسف طرح فيلم "ولاد رزق 3"، وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم ولاد رزق 3





ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.