نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة الفنانة شيرين سيف النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفيت منذ قليل، الفنانة شيرين سيف النصر، عن عمر يناهز ال56 عام.

وأعلن اليوم شقيقها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خبر الوفاة قائلًا: ‘توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر’.

وأكمل شقيقها مراسم تشييع الجثمان والدفن قائلا: ‘وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة’.

وأوضح شقيقها وصية ‘شيرين’، في مراسم العزاء والدفن قائلا: ‘واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون’.