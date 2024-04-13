نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. توفيت ودفنت قبل إعلان وفاتها تفاصيل رحيل شيرين سيف النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفت الفنانة شيرين سيف النصر منذ قليل حيث أعلن شقيقها عن وفاتها كما نشر صورتها وعلق قائلًا: "توفيت إلى رحمة الله اليوم اختي الصغيره الغير شقيقه الفنانه شيرين هانم الهام سيف النصر تمت الصلاه والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينه كما طلبت الراحله، وتقتصر المراسم علي ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان لله وان اليه راجعون"

معلومات عن شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر، وُلِدَت في الأردن عام ١٩٦٧، لأب مصري وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية. تخرجت من كلية الحقوق في عام ١٩٩١ وقضت فترة طويلة في فرنسا قبل أن تلتقي بالفنان يوسف فرنسيس أثناء عملها في السفارة المصرية، وهو اللقاء الذي أدى إلى تقديمها للمسلسل "ألف ليلة وليلة" عام ١٩٨٦.

رغم أنها قدمت ٣١ عملًا فقط، إلا أن شيرين تمكنت من الحصول على شهرة واسعة. بدأت بدور صغير في "ألف ليلة وليلة" ولكن اشتهرت بشكل كبير بعد مشاركتها في فيلم "سواق الهانم" عام ١٩٩٤ مع أحمد زكي. آخر ظهور لها كان في مسلسل "أصعب قرار" عام ٢٠٠٧ حيث ابتعدت عن الأضواء. مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة" يُعتبر علامة فارقة في مشوارها الفني.

بعد وفاة والدتها، ابتعدت شيرين عن الفن لأكثر من ١٢ عامًا، ورغم ذلك، تركت بصمة قوية في الفن المصري من خلال مساهمتها في الدراما والسينما والمسرح.