عاجل- شيرين سيف النصر ترحل في صمت بناءً على وصيتها

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت الفنانة شيرين سيف النصر في صمت، حيث أعلن شريف سيف النصر وفاة شقيقته الفنانة شيرين سيف النصر، عن عمر ناهز الـ57 عامًا.

وكتب شريف سيف النصر على حسابه الشخصي بـ فيس بوك: توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر.

وأردف: تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مسيرة الفنانة شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر هي مغنية وممثلة مصرية. وُلدت في (27 نوفمبر 1967) في القاهرة، مصر. بدأت شيرين مسيرتها الفنية في صغرها، حيث ظهرت في إعلانات تلفزيونية وبرامج أطفال. في سن المراهقة، انضمت إلى فرقة موسيقية للأطفال تسمى "فرقة لوليبوب"، وقد لاقت شعبية كبيرة في مصر والعالم العربي.

في عام 2000، بدأت شيرين حقبة نجاح جديدة بعد أن أطلقت ألبومها الأول بعنوان "أحسن كتير"، والذي حقق شهرة واسعة ونجاحًا كبيرًا. منذ ذلك الحين، أصدرت عددًا من الألبومات الناجحة والأغاني الشهيرة، وحققت شيرين شعبية كبيرة في الوطن العربي.

أهم أعمال الفنانة شيرين سيف النصر

بجانب مسيرتها الغنائية، قدمت شيرين أدوارًا تمثيلية في السينما والدراما التلفزيونية. شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات مثل "مراتي وزوجتي" و"عمر وسلمى" و"حلاوة الدنيا" وغيرها. حصلت على جوائز عديدة عن أعمالها الفنية، بما في ذلك جائزة الأفضل في مجال التمثيل والغناء.

تتمتع شيرين سيف النصر بصوت قوي وقدرة فريدة على التعبير عن العواطف من خلال الأغاني. كما تتميز بأسلوب غنائي متنوع يجمع بين الأغاني الرومانسية والشعبية والبوب، مما يجعلها واحدة من الفنانات البارزات في العالم العربي.

بدأت شيرين حياتها الفنية في عام 1986 عندما شاركت في مسلسل “ألف ليلة وليلة” ثم توالى ظهورها في الدراما التلفزيونية ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها وقتها مسلسل “من الذي لا يحب فاطمة”.

ورغم التوهج الفني خلال التسعينيات، اعتزلت شيرين التمثيل في نهاية عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانية في عام 2001، لتقف أمام “الزعيم” عادل إمام في فيلم “أمير الظلام” عام 2002.

ومن أبرز أعمال شيرين سيف النصر، التي لم تتخط 30 عملا: “البحث عن طريق آخر”، “النوم في العسل”، و”أمير الظلام” و”سواق الهانم”، ومسلسلات “العرضحالجي” و”مذكرات شوشو” و”غاضبون وغاضبات”، ومسرحيات “لعبة الحب والجنان” و”بودي جارد”.