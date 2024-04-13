القاهرة - محمد ابراهيم - عاجل - "دفنت سرًا دون عزاء".. وفاة الفنانة شيرين سيف النصر وهذه وصيتها

عاجل - "دفنت سرًا دون عزاء".. وفاة الفنانة شيرين سيف النصر وهذه وصيتها، تصدرت الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر محركات البحث جوجل واشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، عقب إعلان أخيها عم وفاتها.

عاجل - "دفنت سرًا دون عزاء".. وفاة الفنانة شيرين سيف النصر وهذه وصيتها

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وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

توفيت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر مساء اليوم السبت 13 إبريل 2024، عن عمر يناهز 56 عامًا من عمرها.

واعلن شقيقها شريف سيف النصر مساء اليوم السبت، عن وفاة الفنانة شيرين سيف النصر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإن إليه راجعون".

من هي شيرين سيف النصر؟

ولدت شيرين سيف النصر في الأردن، لأبٍ مصريٍّ هو الصحفي إلهام سيف النصر، والذي ينحدر أصوله من الصعيد، كما أكدت في لقاء تلفزيوني، وأمها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

حصلت شيرين على شهادة البكالوريوس في كلية الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1991، وعاشت في فرنسا لبضع سنوات حيث التقت بالفنان يوسف فرنسيس، الذي عرفها بالسينما، وبعد ذلك عملت في التلفزيون. اعتزلت الفن بعد زواجها في عام 1996، لكنها عادت له بعد الطلاق، وفي عام 2011 قررت مغادرة الفن بشكل نهائي بعد هجرتها إلى الأردن.

تجسدت حياة شيرين سيف النصر في 3 زيجات، الأولى كانت مع رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز الإبراهيم، شقيق صاحب محطة إم بي سي، والثانية كانت مع المطرب مدحت صالح، قبل أن ينتهي هذا الزواج بالطلاق.

في 5 ديسمبر 2010، تمت مراسم زواجها مع الطبيب رائف الفقي، ورغم استمرار الزواج لعدة أشهر، إلا أنهما أعلنا الانفصال فيما بعد، وتلا طلاقها وفاة والدتها، مما أدى إلى تدهور حالتها النفسية بشكل كبير.

أبرز أعمال شيرين سيف النصر

تعتبر شيرين سيف النصر واحدة من أبرز الشخصيات في عالم الفن، حيث قدمت مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة التي لم تتجاوز الثلاثين عملًا، من بينها: "البحث عن طريق آخر"، "النوم في العسل"، "أمير الظلام"، و"سواق الهانم"، إلى جانب مشاركتها في عدة مسلسلات مثل "العرضحالجي"، "مذكرات شوشو"، و"غاضبون وغاضبات"، بالإضافة إلى مسرحيات مميزة مثل "لعبة الحب والجنان" و"بودي جارد".