بعد وفاتها..3 رجال في حياة الفنانة شيرين سيف النصر

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت الفنانة شيرين سيف النصر عن عمر يناهز 57 عامًا، تاركة وراءها صورة جميلة في أذهان جيل التسعينات فقد كانت فتاة أحلام جيل التسعينات وأيقونة الجمال لكل جيلها.

ويحرص الكثيرون على معرفة مسيرة الفنانة شيرين سيف النصر الفنية وتفاصيل حياتها الشخصية، بعدما قررت الابتعاد عن الساحة الفنية فجأة وفي صمت، كذلك رحلت في صمت.

نشأة الفنانة شيرين سيف النصر

ولدت شيرين سيف النصر، في الأردن عام 1967، لأب مصري وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية وتخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، كما أنها عاشت لفترة طويلة في فرنسا، قبل أن تلعب الصدفة دورها وتقابل الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله في السفارة المصرية، ليعجب بها ويقدمها لأول مرة في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1986.

قدمت شيرين سيف النصر، 31 عملًا فقط، استطاعت أن تحقق من خلالهم شهرة واسعة، والبداية كانت من خلال "ألف ليلة وليلة" ولكن بدور صغير للغاية، وحققت شيرين الشهرة الواسعة التي حظيت بها بعد أن شاركت مع أحمد زكي في بطولة فيلم "سواق الهانم" عام 1994، وكان آخر ظهور لها في عام 2007 من خلال مسلسل "أصعب قرار" لتبتعد عن الأضواء، ويعتبر مسلسل «من الذي لا يحب فاطمة» علامة فارقة في مشوارها الفني.

وابتعدت الفنانة شيرين سيف النصر عن الفن منذ أكثر من 12 عامًا، بعد وفاة والدتها، بعد أن وضعت بصمة قوية لها في الفن المصري من خلال الدراما والسينما والمسرح.

زيجات شيرين سيف النصر..

كانت الزيجة الأولى من رجل أعمال سعودي واختفت لفترة طويلة ثم عادت بعد سنوات وهي مطلقة.

أما الزواج الثاني فكان من المطرب مدحت صالح، وصاحب هذه الزيجة ضجة واسعة، لا سيما وأن الطلاق وقع بعد 4 أشهر من الزواج دون أن يذكر أي منهما سبب الانفصال.

وتزوجت شيرين سيف النصر للمرة الثالثة عام 2010 من جرّاح التجميل في المستشفى الألماني في الاسكندرية رائف الفقي، وانفصلت عنه سريعا.

رحلت الفنانة شيرين سيف النصر في صمت، حيث أعلن شريف سيف النصر وفاة شقيقته الفنانة شيرين سيف النصر، عن عمر ناهز الـ57 عامًا.

وكتب شريف سيف النصر على حسابه الشخصي بـ فيس بوك: توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر.

وأردف: تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مسيرة الفنانة شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر هي مغنية وممثلة مصرية. وُلدت في (27 نوفمبر 1967) في القاهرة، مصر. بدأت شيرين مسيرتها الفنية في صغرها، حيث ظهرت في إعلانات تلفزيونية وبرامج أطفال. في سن المراهقة، انضمت إلى فرقة موسيقية للأطفال تسمى "فرقة لوليبوب"، وقد لاقت شعبية كبيرة في مصر والعالم العربي.

في عام 2000، بدأت شيرين حقبة نجاح جديدة بعد أن أطلقت ألبومها الأول بعنوان "أحسن كتير"، والذي حقق شهرة واسعة ونجاحًا كبيرًا. منذ ذلك الحين، أصدرت عددًا من الألبومات الناجحة والأغاني الشهيرة، وحققت شيرين شعبية كبيرة في الوطن العربي.

أهم أعمال الفنانة شيرين سيف النصر

بجانب مسيرتها الغنائية، قدمت شيرين أدوارًا تمثيلية في السينما والدراما التلفزيونية. شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات مثل "مراتي وزوجتي" و"عمر وسلمى" و"حلاوة الدنيا" وغيرها. حصلت على جوائز عديدة عن أعمالها الفنية، بما في ذلك جائزة الأفضل في مجال التمثيل والغناء.

تتمتع شيرين سيف النصر بصوت قوي وقدرة فريدة على التعبير عن العواطف من خلال الأغاني. كما تتميز بأسلوب غنائي متنوع يجمع بين الأغاني الرومانسية والشعبية والبوب، مما يجعلها واحدة من الفنانات البارزات في العالم العربي.

بدأت شيرين حياتها الفنية في عام 1986 عندما شاركت في مسلسل “ألف ليلة وليلة” ثم توالى ظهورها في الدراما التلفزيونية ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها وقتها مسلسل “من الذي لا يحب فاطمة”.

ورغم التوهج الفني خلال التسعينيات، اعتزلت شيرين التمثيل في نهاية عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانية في عام 2001، لتقف أمام “الزعيم” عادل إمام في فيلم “أمير الظلام” عام 2002.

ومن أبرز أعمال شيرين سيف النصر، التي لم تتخط 30 عملا: “البحث عن طريق آخر”، “النوم في العسل”، و”أمير الظلام” و”سواق الهانم”، ومسلسلات “العرضحالجي” و”مذكرات شوشو” و”غاضبون وغاضبات”، ومسرحيات “لعبة الحب والجنان” و”بودي جارد”.