شاهد.. أحدث ظهور لـ ميريام فارس بإطلالة أنثوية جريئة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ميريام فارس، متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب الكثير من محبيها ومتابعيها.

أحدث ظهور لـ ميريام فارس

وظهرت ميريام بإطلالة جريئة حيث ارتدت توب أنيق أسود اللون مع بنطال ليجن واعتمدت في المكياج على الألوان التي تتناسب مع إطلالتها.

أحدث أعمال لـ ميريام فارس

ومن ناحية اخري، تستعد المطربة اللبنانية ميريام فارس لإحياء حفل غنائي يوم 13 من شهر إبريل القادم بقبرص ضمن احتفالات عيد الفطر، الحفل يقام داخل أحد أشهر الفنادق الكبرى هناك وبدأت الشركة المنظمة الترويج له من خلال طرح البوستر الدعائى للحفل، وتقدم ميريام خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد.

آخر أعمال ميريام فارس

وكان آخر أعمال ميريام فارس الغنائية هي أغنية "تزلزلها"، وهي من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، ولقد حققت الأغنية نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بمجرد طرحها، وتضمن كليب «تزلزلها» لقطات رقص وأجواء صاخبة من حفلها الذي أحيته مؤخرا، ضمن فعاليات موسم «الجيمرز» في السعودية، وهو من تأليف وألحان يوسف العماني، وتوزيع حسام الدين، وإخراج ميريام فارس، اغنية "انا مش أنانية" وحققت هذه الأغنية نسب مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كلمات اغنية انا مش انانية

حاول تختار بيني وبينها

حاول، حاول

أحسن تظلمني وتظلمها

حاول، حاول

خلي في قلبك واحدة وبس

واحدة، واحدة

علشان تقدر بيها تحس

حب واحدة

أما لو أحنا معاك الإتنين، أنت مفيش عندك قلبين

أما لو أحنا معاك الإتنين، أنت مفيش عندك قلبين

علشان بيها، علشان بيها وبيا تحس

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا عايزاك ليا لوحدي

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا ممكن أسيبكوا وأمشي

لا أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا عايزاك ليا لوحدي

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا ممكن أسيبكوا وأمشي

قرر تبقى معاها ولا معايا

لا ماحصلش وكل دة كدب

وأنا من بعدك عمري ما أحب

مهما تقولي ومهما تعيدي

أنتي لوحدك جوا القلب

إوعي تقولي كلام مش صح

لا يا حياتي كلام مش صح

أنت عايشلي وعايش بيها

عايش، عايش

نصك ليا ونصك ليها

عايش، عايش

كذبة عليا وكذبة عليها

كذبة، كذبة

ما بترضيني ولا بترضيها

صعبة الحِسبة

قاسم قلبك لنصين ما عشان كدة محناش حاسين

قاسم قلبك لنصين ما عشان كدة محناش حاسين

لا وأنا ولا هي، لا وأنا ولا هي هنرضى بنص

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا عايزاك ليا لوحدي

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا ممكن أسيبكوا وأمشي

لا أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا عايزاك ليا لوحدي

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا ممكن أسيبكوا وأمشي

قرر تبقى معاها ولا معايا

أنت عايشلي وعايش بيها

عايش، عايش

نصك ليا ونصك ليها

عايش، عايش

كذبة عليا وكذبة عليها

كذبة، كذبة

ما بترضيني ولا بترضيها

صعبة الحسبة

قاسم قلبك للنصين ما عشان كدة محناش حاسين

قاسم قلبك للنصين ما عشان كدة محناش حاسين

لا وأنا ولا هي، لا وأنا ولا هي هنرضى بنص

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا عايزاك ليا لوحدي

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا ممكن أسيبكوا وأمشي

لا أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا عايزاك ليا لوحدي

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا ممكن أسيبكوا وأمشي

قرر تبقى معاها ولا معايا