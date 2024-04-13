فنانون حصدوا لقب أقوى ظهور خاص في دراما رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح عدد كبير من النجوم خلال الموسم الرمضاني 2024، في خطف الأنظار كما لو كانوا أبطال بعد مشاركتهم كضيوف شرف في أكثر من عمل فني، ونالوا إعجاب الجمهور بالرغم من قلة مشاهدهم، نظرًا لأدائهم القوي في تلك المشاهد.

محمد رجب وأمينة خليل

وتصدر كلا من محمد رجب وأمينة خليل فئة أقوي ظهور خاص، عن ظهوره في مسلسل الحشاشين، حيث جسد دور أمير قلعة آلموت، وترك مشهده بصمة وأثر كبير في المشاهدين.

أبطال مسلسل الحشاشين

والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد عبدالوهاب، وأحمد غزي، ويشهد ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم محمد رجب وأمينة خليل وحسن مالك وغيرهم، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

وتحكي قصة المسلسل تأسيس طائفة "الحشاشين" الإسماعيلية الشيعية على يد حسن الصباح الملقب بالسيد أو شيخ الجبل، والتي تعد من أوائل الطوائف الإرهابية في التاريخ، ويعتبر حسن الصباح من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي، وذهب إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وعاد بعد ذلك لينشر دعوته في فارس، واحتل قلعة "آلموت" -في إيران حاليا- لتكون قلعته الحصينة ومقر حكمه.

رشوان توفيق

وايضا الفنان الكبير رشوان توفيق ظهر ضيف شرف في مسلسل جودر، من خلال شخصية الراوي، والعمل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، عايدة رياض، رشوان توفيق، وطارق النهري، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث جودر في إطار فانتازي تشويقي، من عالم حكايات ألف وليلة وليلة ويتناول حياة الصياد جودر الذي يمر بأزمات عديدة في حياته بعد وفاة والده، كما يتناول قصة الملك شهريار، ويظهر ياسر جلال بشخصيتين هما صياد السمك جودر وهو رجل بسيط يتحول إلى رجل ثري بعد مغامرات عديدة، وشخصية الملك شهريار الذي يعاني من عقدة من النساء ويسعى لقتلهن، أما ياسمين رئيس فتقدم شخصية شهرزاد التي تتزوج من الملك شهريار وتصبح ملكة وتساعده على التخلص من عقدته.