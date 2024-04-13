نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. صورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة هاجر أحمد أنظار متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت صورة جديدة لها.





وظهرت هاجر أحمد في الصورة من داخل سيارتها بإطلالة جذابة خطفت بها انظار متابعيها.





أحدث أعمال هاجر أحمد

وشاركت هاجر احمد في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان.

أبطال مسلسل المعلم

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



قصه مسلسل المعلم

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.





ومن ناحية أخرى، تشارك هاجر أحمد في فيلم "أهل الكهف"، بطولة كل من: خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وأحمد عيد، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، عن الرواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، المقرر عرضه في موسم صيف 2024.