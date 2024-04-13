القاهرة - محمد ابراهيم - اعتزلت مرتين وتزوجت ثلاث مرات ..من هي شيرين سيف النصر ؟

لفّ الحزن أرجاء الوسط الفنيّ صباح اليوم، السبت 13 أبريل 2024، بوفاة الفنانة المصرية المُخضرمة شيرين سيف النصر، تاركةً وراءها فراغًا عظيمًا في قلوب محبيها ومُخلّفةً إرثًا فنيًا غنيًا اتّسم بالعفوية والتلقائية.

وأعلن شقيقها، الفنان شريف سيف النصر، خبر وفاتها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مُؤكّدًا على أنّها رحلت عن دُنيا الدنيا إلى رحاب الآخرة، تاركةً خلفها ذكريات جميلة وأعمالًا فنية خالدة في ذاكرة الجمهور العربي.

وفي هذا المقال المقدم من بوابة دوت الخليج الأخبارية سنرصد لكم أهم محطات الفنانة شيرين سيف النصر.

نشاة الفنانة شيرين سيف النصر

ولدت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر عام 1967، ونشأت بين مصر والأردن وحصلت شيرين على بكالوريوس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1991، وقادها القدر إلى فرنسا، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس خلال عمله في السفارة المصرية هناك.

أدرك فرنسيس موهبتها الفنية، فقدمها لعالم السينما، لتبدأ مسيرتها الفنية الناجحة في أوائل التسعينات.

مسيرة حافلة بالأعمال

تميزت شيرين سيف النصر بأدائها الطبيعي وتلقائيتها، مما جعلها نجمة من نجمات جيل التسعينات.

شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المميزة، من أشهرها:

أفلام: غاضبون وغاضبات (1991)، سواق الهانم (1994)، أمير الظلام (2002)، يا مسافر بلا عنوان (1998).

مسلسلات: ومن الذي لا يحب فاطمة (1996)، اللص الذي أحبه (1997)، الوشاح الأبيض (2000).



اعتزالان

اعتزلت شيرين الفن للمرة الأولى عام 1996 بعد زواجها من رجل أعمال سعودي، لكنها عادت مرة أخرى للتمثيل بعد الطلاق.

وفي عام 2011، قررت ترك الفن نهائيًا بعد زواجها من طبيب أردني وهجرتها إلى الأردن.

الحياة الشخصية

تزوجت شيرين سيف النصر ثلاث مرات:

الأولى من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم.

الثانية من المطرب مدحت صالح.

الثالثة من الطبيب رائف الفقي.



رحيل مبكر

توفيت الفنانة شيرين سيف النصر في 13 أبريل 2024، عن عمر يناهز 57 عامًا، تاركة وراءها إرثًا فنيًا غنيًا وذكريات جميلة في قلوب محبيها

كانت شيرين سيف النصر فنانة موهوبة قدمت للسينما والتلفزيون العديد من الأعمال المميزة.

رحيلها خسارة كبيرة للفن المصري، لكن أعمالها ستظل خالدة في ذاكرة الجمهور.