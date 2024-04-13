القاهرة - محمد ابراهيم - عاجل "هل الوفاة بسبب القلب؟".. دكتور شهير يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر

عاجل "هل الوفاة بسبب القلب؟".. دكتور شهير يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر، رحلت اليوم عن عالمنا المليئ بالصراعات، رحيل إحدى الفنانات المصرية الجميلة الفنانة شيرين سيف النصر، ورحلت في هدوء تام لا يعلمه احد، ويبحث عدد كبير من جماهير الفن عن سبب وفاه الفنانة.

عاجل "هل الوفاة بسبب القلب؟".. دكتور شهير يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر

وترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها متابعيها، ضمن الحرص على تسهيل عمليات البحث ذات الصلة في جوجل وجمع المعلومات الكافية.

وفي ذلك الإطار، تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

سبب وفاة شيرين سيف النصر

كشف طبيب القلب الشهير الدكتور جمال شعبان عن سبب وفاة الفنانة المصرية شيرين "شيرين سيف النصر الفنانة المحترمة عاشت في صمت ورحلت بهدوء، ومين ما يحبش فاطمة، قصدي شيرين".

"عن عمر يناهز ٥٧ عاما ماتت صبيحة هذا اليوم، بهبوط حاد في الدورة الدموية، ودفنت بعد صلاة العصر في مقابر العائلة دون مراسم عزاء، حسب وصية الراحلة التي فضلت أن تلقي ربها في هدوء وسكينة، ادعوا لها بالرحمة". سيف النصر، عبر حسابه على موقع، وكتب: ".

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

وأعلن شقيقها شريف سيف النصر مساء اليوم السبت، عن وفاة الفنانة شيرين سيف النصر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإن إليه راجعون".

من هي شيرين سيف النصر؟

ولدت شيرين سيف النصر في الأردن، لأبٍ مصريٍّ هو الصحفي إلهام سيف النصر، والذي ينحدر أصوله من الصعيد، كما أكدت في لقاء تلفزيوني، وأمها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

حصلت شيرين على شهادة البكالوريوس في كلية الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1991، وعاشت في فرنسا لبضع سنوات حيث التقت بالفنان يوسف فرنسيس، الذي عرفها بالسينما، وبعد ذلك عملت في التلفزيون. اعتزلت الفن بعد زواجها في عام 1996، لكنها عادت له بعد الطلاق، وفي عام 2011 قررت مغادرة الفن بشكل نهائي بعد هجرتها إلى الأردن.

تجسدت حياة شيرين سيف النصر في 3 زيجات، الأولى كانت مع رجل الأعمال السعودي عبدالعزيز الإبراهيم، شقيق صاحب محطة إم بي سي، والثانية كانت مع المطرب مدحت صالح، قبل أن ينتهي هذا الزواج بالطلاق.

وتاريخ 5 ديسمبر 2010، تمت مراسم زواجها مع الطبيب رائف الفقي، ورغم استمرار الزواج لعدة أشهر، إلا أنهما أعلنا الانفصال فيما بعد، وتلا طلاقها وفاة والدتها، مما أدى إلى تدهور حالتها النفسية بشكل كبير.

أبرز أعمال شيرين سيف النصر

تعد شيرين سيف النصر واحدة من أبرز الشخصيات في عالم الفن، حيث قدمت مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة التي لم تتجاوز الثلاثين عملًا، من بينها: "البحث عن طريق آخر"، "النوم في العسل"، "أمير الظلام"، و"سواق الهانم"، إلى جانب مشاركتها في عدة مسلسلات مثل "العرضحالجي"، "مذكرات شوشو"، و"غاضبون وغاضبات"، بالإضافة إلى مسرحيات مميزة مثل "لعبة الحب والجنان" و"بودي جارد".