بصورة من كواليس مسلسل "هارون الرشيد".. عبدالرحيم كمال يعيد زكرياته مع نور الشريف

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك السيناريست عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعه بالفنان الراحل نور الشريف أثناء مسلسل هارون الرشيد.





وعلق كمال على الصورة قائلًا: سنين ومرت أنا وهارون الرشيد سنة غالبا 1994.. الله الأستاذ نور الشريف رحمة واسعة.

أحداث مسلسل هارون الرشيد





يحكى مسلسل هارون الرشيد قصة الخليفة العباسي هارون الرشيد، ويصور أيام الدولة العباسية ومجدها التاريخي، ولكنه يركز على الجانب الشخصي من حياة الخليفة العباسي، والذي اشتهر بحبه للنساء، ليتناول قصص حبه وصراعات الحريم داخل القصر.





آخر أعمال عبدالرحيم كمال





شارك السيناريست عبدالرحيم كمال في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين الذي هو من تأليفه.





تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.