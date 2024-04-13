الأخت العزيزة وعشرة السنين الحلوة.. تامر عبدالمنعم ينعي شيرين سيف النصر

القاهرة - محمد ابراهيم - إنا لله وإنا إليه راجعون الأخت العزيزة وعشرة السنين الحلوة الفنانة شيرين سيف النصر في ذمة الله.. بهذه الكلمات نعى النجم تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وفاة النجمة شيرين سيف النصر.



وفاة شيرين سيف النصر

وتوفت الفنانة شيرين سيف النصر اليوم عن عمر ناهز 57 عاما بعد أن تركت في رصيدها الفني العديد من الأعمال.

وكان الأستاذ شريف سيف النصر شقيق الفنانة الراحلة كتب منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وقال "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم الهام سيف النصر وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحله وتقتصر المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون.