محمد العمروسي ينعي وفاة شيرين سيف النصر

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمد العمروسي على نعي الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





شارك محمد العمروسي صورة للفنانة شيرين سيف النصر عبر حسابه في إنستجرام وعلق عليها قائلًا: "البقاء لله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته".





وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

أفجع خبر وفاة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر، صباح اليوم السبت، 13 أبريل 2024، عالم الفن والجمهور العربي، تاركة وراءها إرثًا فنيًا غنيًا تميزت فيه بالأداء الطبيعي والتلقائي.

وكشف شقيقها، الفنان شريف سيف النصر، عن وفاتها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث كتب: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".