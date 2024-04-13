نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قبل وفاتها..شيرين سيف النصر رفضت الظهور مع منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مصطفى ياسين عن الحالة النفسية التي مرت بها الفنانة شيرين سيف النصر في آخر أيامها، قبل أن تغادر عالمنا اليوم عن عمر يناهز 57 عاما، بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "خبر رحيل صديقتي الجميلة شيرين سيف النصر كان صادما جدا، وخصوصا أن الحوار بينا لم ينقطع طيلة الفترة الماضية".

وتابع: "صداقتي بشيرين بدأت مع بدايتها في عالم التمثيل، واستمرت بكل ما فيها من احترام وحوار وصدق وحب، شيرين في الأيام الأخيرة لم تكن تشعر بالسعادة، وفي آخر حوار لي معها قالت لي: (منى الشاذلي عاوزاني أطلع معاها، وأنا معنديش حاجة أقولها)، ولما قلت لها: (مش ناوية ترجعي تمثلي)، قالت بحزن: (لا خلاص الحكاية دي انتهت من حياتي)".

وأكمل: "شيرين كان من الممكن أن تستمر كنجمة لها طابع وأسلوب خاص، ولكن يبدو أن وفاة والدتها وحياتها الشخصية كانوا من أهم أسباب ابتعادها عن الأضواء والفن والشهرة".

وختم حديثه: "ربنا يرحمك يا شيرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن اليوم شقيقها، عبر صفحته على «فيسبوك» خبر الوفاة قائلًا: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم، أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر". وأضاف أنه "تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها".

واختتم قائلا: "برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

وكشف الدكتور جمال شعبان سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، بعد أن أصابها هبوط حاد في الدورة الدموية، لترحل في صمت.

مسيرة الفنانة شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر هي ممثلة مصرية. ولدت شيرين سيف النصر، في الأردن عام 1967، لأب مصري وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية وتخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، كما أنها عاشت لفترة طويلة في فرنسا، قبل أن تلعب الصدفة دورها وتقابل الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله في السفارة المصرية، ليعجب بها ويقدمها لأول مرة في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1986.

قدمت شيرين سيف النصر، 31 عملًا فقط، استطاعت أن تحقق من خلالهم شهرة واسعة، والبداية كانت من خلال "ألف ليلة وليلة" ولكن بدور صغير للغاية، وحققت شيرين الشهرة الواسعة التي حظيت بها بعد أن شاركت مع أحمد زكي في بطولة فيلم "سواق الهانم" عام 1994، وكان آخر ظهور لها في عام 2007 من خلال مسلسل "أصعب قرار" لتبتعد عن الأضواء، ويعتبر مسلسل «من الذي لا يحب فاطمة» علامة فارقة في مشوارها الفني.

وابتعدت الفنانة شيرين سيف النصر عن الفن منذ أكثر من 12 عامًا، بعد وفاة والدتها، بعد أن وضعت بصمة قوية لها في الفن المصري من خلال الدراما والسينما والمسرح.

مسيرة الفنانة شيرين سيف النصر الفنية

وتخرجت شيرين سيف النصر من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات، وألتقت أثناء معيشتها هناك بالفنان يوسف فرنسيس، حين كان يعمل في السفارة المصرية هناك، وقدمها للسينما ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون، واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت إليه مرة أخرى بعد طلاقها، وفي عام 2011 اعتزلت الفن مجددا بعد هجرتها إلى الأردن. ويعد من أهم أعمال شيرين سيف النصر في التلفزيون، أولى مسلسلاتها (ألف ليلة وليلة)، و(غاضبون وغاضبات)، و(من الذي لا يحب فاطمة)، و(المال والبنون)، وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال منها (سواق الهانم)، و(النوم فى العسل)، و(أمير الظلام).