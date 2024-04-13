نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحلة صعود ملحمية في عالم الجريمة في الدراما الشيقة "ملوك الجدعنة".. يوميًا على "MBC مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض صديقان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد ووسط تعرضهما للكثير من الأزمات والمشاكل، في الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" التي تُعرض يوميًا على "MBC مصر" بداية من غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مُسلسل "ملوك الجدعنة" يدور حول "سفينة" و"سرية"، شابان معدمان من منطقة شعبيية تلقي بهما الأقدار في رحلة ملحمية يصعدا من خلالها هرم العالم السفلي للجريمة ضد أحد أباطرة تجارة الشر، مسلحان بقوتهما وذكائهما والأهم صداقتهما المتينة، التي ستواجه المكائد خلال رحلة الصعود، فيتحولا لعدوين وغريمين ثم تضطرهما الظروف لأن يعودا حلفيين في مواجهة خطر أكبر.

ابطال مسلسل ملوك الجدعنة

مُسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير يوسف شعبان وآخرين... ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسي

مواعيد مسلسل ملوك الجدعنة

يُعرض مُسلسل "ملوك الجدعنة" على قناة "MBC مصر" يوميًا الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأحد 14 إبريل 2024.