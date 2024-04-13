إطلالة مميزة.. أحدث ظهور للفنان صدقي صخر

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان صدقي صخر جمهوره ومتابعيه على صفحته الشخصية عبر "إنستجرام"، عدة صور لأحدث ظهور له علي البحر.

أحدث اعمال صدقي صخر

ومن ناحية اخري، يشارك الفنان صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـأكثر من عمل، منهم “كامل العدد +1” الذي عرض على قناة On، ويقدم صدقي شخصية تحمل اسم كريم، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم ومن أبرزهم: دينا الشربيني، صدقي صخر، شريف سلامة، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك أيضا صدقي في مسلسل لانش بوكس، ويقدم دور حامد، وهو عمل مأخوذ من مسلسل امريكي، وهو من بطولة غادة عادل، جميلة عوض وفدوى عابد وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف عمرو مدحت وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.



صدقي صخر في مسلسل فراولة



وايضا يشارك في مسلسل فراولة بشخصيته إبراهيم، المسلسل، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024، مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

اخر اعمال صدقي صخر

وكان اخر اعمال صدقي صخر هو مسلسل صوت وصورة، وظهر بشخصية لطفي عبود وقد احتل رقم ١ في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته، بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it، عرض مؤخرًا لصدقي صخر فيلم "أنف وثلاث عيون" بدور العرض المصرية والعربية المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.

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