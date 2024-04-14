شاهد.. أحدث ظهور للفنانة بسمة داود برفقة زوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة بسمة داود متابعيها علي حسابها الشخصي عبر موقع انستجرام، عدة صور تجمعها بزوجها المؤلف هانى سرحان في أحدث ظهور لهم.

اخر ظهور للفنانة بسمة داود

ومن ناحية اخري، كان اخر ظهور للفنانة بسمة داود، صوره من كواليس تصوير مشاهدها في مسلسل "الوصفة السحرية"، ظهرت مرتدية الحجاب ليتناسب مع طبيعة الشخصية التي تجسدها في العمل، إذ تلعب دور "نهلة" المتزوجة من إسلام جمال، مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) مكون من 45 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، بسمة داود، عمر الشناوى، كارولين عزمى، لقاء سويدان، محمد أبو داود، سلوى محمد على وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

آخر أعمال بسمة داود

وكان آخر أعمال بسمة داود مسلسلين هما "مشوار الونش" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، ميمى جمال، حنان سليمان، تدور الأحداث من خلال أبطال العمل الرئيسيين حسن وكاميليا، فهما زوجين غير متوافقين، حسن رجل الأعمال العصامي، الذى يعمل في مجال الأدوات الصحية، بدأ من بداية السلم دون مساعدة من أحد، حاصل على دبلوم صنايع، بينما زوجته كاميليا طبيبة التجميل الجميلة والشهيرة، التى تنتقد أفعاله وطريقة كلامه وملابسه، وتشعر أنها كانت تستحق زوجًا أفضل منه.

وايضا مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، فيدرا ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، يفاجىء رمزي ( شريف منير) بقرار إزالة للعقار الذي يسكن فيه. فيضطر لترك شقته ويرجع إلى عمارة كانت ملك لوالده للعيش بها ولكنها ممتلئة بالسكان ولا يريد أحد ترك شقته. يجد رمزي أحد السكان -حسين- ( صلاح عبدالله) يعيش بمفرده بعد ترك ابنه للشقة واتجاهه للسكن بمفرده يعيش رمزي مع حسين فترة ثم يموت حسين ويرجع ابنه طارق ( محمد الشرنوبي) ليعيش بالشقة.

وشاركت بسمة داود في مسلسل "حكاية جروب الدفعة" من 15 حلقة، الذى تم عرضه فى فبراير الماضى من بطولة شيرى عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، بسمة داود، أحمد ماجد، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجى.