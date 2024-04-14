انت الأن تتابع خبر عايدة رياض: الفيلر والبوتوكس موضة .. وأكره أدوار الشرّ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة المصرية عايدة رياض، عن رفضها القاطع لعمليات التجميل الشائعة في الوقت الحالي، منتقدة هوس الفتيات بها وخضوعهن لها بشكل مبالغ فيه.



وأوضحت عايدة، أن معايير الجمال لم تتغير كما يدعي خبراء التجميل اليوم، وأن البوتوكس والفيلر مجرد موضة غريبة رائجة.



واعترفت الفنانة المصرية خلال ظهورها في برنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، بخوفها الشديد من عمليات التجميل، مؤكدة أنها لم تخضع لأي عملية تجميلية طوال حياتها.



وأضافت، أنها امرأة رياضية تهتم بالمحافظة على صحة جسدها ونضارة بشرتها، من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، مشيرة إلى أنها لا تمانع إجراء عمليات التجميل في حال وجود عيب أو مشكلة في الجسد.



وتابعت رياض حديثها قائلة "مافيش موضة في خلقة ربنا، والموضة الغريبة صعبة أوي، وبحط الكريم 10 دقايق بس وبعدها مؤكدة أنها لا تمانع إجراء عمليات التجميل لإصلاح عيب أو مشكلة في الجسد.



وفي سياق منفصل، تحدثت الفنانة المصرية عن دورها في مسلسل "جري الوحوش" والمقتبس عن فيلم يحمل الاسم ذاته وعرض لأول مرة عام 1987، ولعب بطولته كل من نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمي.



وأوضحت أن المسلسل سيحمل القصة ذاتها، ولكن سيوضح تفاصيل حياة الشخصيات أكثر، ويبين دوافعها الحقيقية وظروفها العامة.



ولفتت إلى أنها تؤدي خلال العمل دور "سنية" السيدة الطيبة الراضية، والتي تواجه مشاكل كثيرة من حماها التي تؤدي دورها الفنانة عفاف رشيد، كما أنها ستكون هي حماة "سعيد" بطل العمل.



وأشارت إلى أنها لا تفضل تأدية أدوار الشر خوفاً من ردة فعل الجمهور، وتؤديها في بعض الأحيان لأن الفنان يتوجب عليه تمثيل جميع الشخصيات. معقبة "مابحبش أدوار الشر ولما بكون بتفرج على مسلسل بقعد بشتم بالممثل الشرير".



الجدير ذكره أن آخر أعمال عايدة رياض كان مسلسل "بيت الرفاعي" الذي عرض في دراما رمضان 2024، وهو من بطولة كل من أمير كرارة وسيد رجب و ميرنا جميل وأحمد رزق ومحمد لطفي.



وتدور أحداث العمل المؤلف من 30 حلقة حول شاب فار من العدالة، يتم اتهامه بقتل والده ظلماً، ويبحث عن قاتل والده الحقيقي، ويواجه مشكلة كبيرة بعد حصول ابن عمه على ثروة عائلته كاملة .