كريم عبد العزيز يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل الحشاشين

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان كريم عبد العزيز ضيفًا على برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ONE، وكشف عن أصعب مشهد واجهه، وقال إن أصعب المشاهد في مسلسل الحشاشين شهدتها قاعة الحكم بقلعة ألموت، وأن أصعب مشهد هو وفاة ابنه لأن الصعوبة في المشهد هي أن أحاسيسه مستترة معلقًا: بيمثل لجوه.

تصريحات كريم عبد العزيز

وأضاف: جرى تصويره في لوكيشن قاعة الحكم من قلعة ألموت التي تحصن بها الصباح مؤسس طائفة الحشاشين قائلًا: عاوزين نوصل الإحساس لأنه في بادئ الأمر عندما جلس معي الكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي كنا نتحدث عن صفات حسن الصباح وأبرزها ورغم اختلاف الكتب التي تحدثت عن ذلك لكن تبقى الصفة الرئيسية التي اجتمعت عليها كل الكتب هي "الهدوء".

وتابع: المشاهد من حقه يكره الشخصية في أي عمل لكن أنا ماينفعش أكره الشخصية وأنا بعملها لأني كده هعزلها عن صفاتها، والنهارده نوعية المشاهد تغيرت، وبقى بيشوف أفلام كتيرة وأعمال سواء مصرية أو عربية وبالتالي لازم الفنان يصدق منطق الشخصية علشان أخلي الناس تكرهها".

وتحدث كريم عبد العزيز عن الحشاشين، إذ قال: فرقة الحشاشين شهدت كما هائلا من الصناع والمنتجين والفنانين لتحقيقها عبر السينما فهي حدوتة عالمية غير مقتصرة علينا في مصر عرضت في سوريا في مسلسل وتركيا أيضًا والقنوات الأجنبية كاملة تحدثت عنها، والتعامل مع شخصية مثل حسن الصباح مختلف جدا.

قصة مسلسل الحشاشين



الحشاشين مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

ويخوض كريم عبد العزيز من خلال شخصية حسن الصباح رحلة مليئة بالمغامرات، مراهنا على أن يترك بصمة لامعة فى تاريخه الفنى، وأن يشتبك مع واحدة من أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد سخونة فى المنطقة العربية.



تفاصيل مسلسل الحشاشين





مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سارة الشامي، أحمد عبد الوهاب، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.