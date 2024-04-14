نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد تنعي وفاة الفنانة شيرين سيف النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة هنا الزاهد وفاة الفنان شيرين سيف النصر الذي وفاتها المنية صباح أمس حيث نعت هنا الزاهد عبر صفحتها الرسمية بموقع إكس حيث نشرت قائلة: " البقاء لله في الفنانة الجميلة اللي بحبها جدا شيرين سيف النصر

خبر حزين، ربنا يرحمها و يصبر اهلها".

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

رحلت عن عالمنا الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر عن عمر يناهز ال 57 عاماً اثر تعرضه إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، وقد نعى الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر بعد أن رحلت عن عالمنا اليوم السبت.

وكتب "شعبان" منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شيرين سيف النصر الفنانة المعتزلة ماتت عن عمر ناهز الـ ٥٧ عامًا صبيحة هذا اليوم بهبوط حاد في الدورة الدموية".

وأضاف: "ودفنت بعد صلاة العصر في مقابر العائلة دون مراسم عزاء حسب وصية الراحلة التي فضلت أن تلقي ربها في هدوء وسكينة". وتابع: "أدعوا لها بالرحمة".

موعد عزاء الراحلة شيرين سيف النصر

أعلنت أسرة الفنانة شيرين سيف النصر عن موعد إقامة عزاء لها، وذلك بعد وفاتها صباح اليوم السبت بشكل مفاجئ ورحيلها في هدوء ودفنها بمقابر العائلة.

وحسب مصادر صحفية كشفت أن الأسرة قررت إقامة العزاء يوم الثلاثاء المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، رغم إعلان شقيقها شريف سيف النصر، أنه تم دفنها بمقابر القاهرة وعدم إقامة عزاء بناء على وصية الراحلة.

أهم أعمال الفنانة شيرين سيف النصر

بجانب مسيرتها الغنائية، قدمت شيرين أدوارًا تمثيلية في السينما والدراما التلفزيونية. شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات.

بدأت شيرين حياتها الفنية في عام 1986 عندما شاركت في مسلسل “ألف ليلة وليلة” ثم توالى ظهورها في الدراما التلفزيونية ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها وقتها مسلسل “من الذي لا يحب فاطمة”.

ورغم التوهج الفني خلال التسعينيات، اعتزلت شيرين التمثيل في نهاية عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانية في عام 2001، لتقف أمام “الزعيم” عادل إمام في فيلم “أمير الظلام” عام 2002.

ومن أبرز أعمال شيرين سيف النصر، التي لم تتخط 30 عملا: “البحث عن طريق آخر”، “النوم في العسل”، و”أمير الظلام” و”سواق الهانم”، ومسلسلات “العرضحالجي” و”مذكرات شوشو” و”غاضبون وغاضبات”، ومسرحيات “لعبة الحب والجنان” و”بودي جارد”.