نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى الاتربي تكشف حقيقة دخولها عالم الغناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هدى الاتربي حقيقة دخولها عالم الغناء قريبا لافتة إلى أنها تستعد لتحضير أغنية سنجل وستطرحها الفترة المقبلة.

قالت هدى الاتربي في تصريحات صحفية:'شغالة على حاجة كده مش أغنية دراما لكن أغنية شبهي، وأنا لسة بحاول أجرب تجربة الغناء ومش عايزة أعمل حاجة مش في مكانها خصوصا إني أنا عملت أغنية وخلصتها ولكن حسيت أنها مش شبهي وفي الأحلى، وإن شاء الله أعمل أغنية تانية شبهي

أنهي مسلسل العتاولة موسمه الأول في رمضان 2024، بتصدره مؤشرات البحث علي جوجل ومنصة x وتحقيقه رقما قياسيا بوصوله لمليار مشاهدة من خلال موقع تيك توك، بجانب النجاح اللافت والكبير الذي حققه في الشارع المصري

فيما وصل مسلسل العتاولة لرقم قياسي كبير عبر موقع تيك تيك، والذي حقق فيه نسبة المليار مشاهدة، وبخلاف ذلك استطاع أيضا المسلسل أن يحافظ علي صدراة قائمة منصة شاهد علي مدار الأربع اسابيع ب134 نقطة متفوقا علي جميع المسلسلات المصرية والعربية والتركية، وتصدر بطل العمل النجم أحمد السقا مؤشرات البحث عنه بسبب دوره المميز والمختلف من خلال المسلسل.

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.