نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناس كانت بتنام في بيوتها وأنا بنام في الشارع.... أبرز تصريحات عبد الباسط حمودة ببرنامج "ضيفي" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفنان عبد الباسط حمودة في خطف قلوب الجماهير من خلال أحدث ظهور له ببرنامج ضيفي، والذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر شاشة قناة الشرق.

وتحدث الفنان عبدالباسط حمودة، تفاصيل عن حياته الشخصية في بداياته، وعلاقته بـ محمد رمضان ونور الشريف.

وقال: " أنا كنت بغني مع أبويا في الموالد من وأنا عندي 7 سنين، كانت العيشة على القد أوي وقاعدين في بيت أوضة وصالة مكنش لسه فيه أسمنت، وفي مرة ماجدة الصباحي قعدت في المولد لغاية ما أنا خلصت وقالت لأبويا إن هيبقى ليا مستقبل عالي أوي".



عبد الباسط حمودة:"وأنا عندي 16 سنة انطلقت في شارع محمد علي، والخلق كلها عرفتني من خلال الأفراح"



وأضاف: "نمت في الموالد والقهاوي، وقولت لأخويا محمود عايز أروح القاهرة وجابني ولما جيت لقيت فرح في الدرب الأحمر، وقعدت فيه لغاية 6 الصبح علشان أشوف بيعملوا إيه، وفي مرة جه فرح جنب بيت الفنان شفيق جلال، وهو كان قدم السعد عليا، طلبني أغني في الفرح، وولاد الناس خدوني وعجنوني مع المزيكا وأنا عندي 16 سنة انطلقت في شارع محمد علي، والخلق كلها عرفتني من خلال الأفراح، وبدأت بقى واحدة واحدة".

وتابع:" ابن محمد عبد المطلب هو اللي وداني شارع الهرم، وجابلي 4 بدل وقمصان وهدوم، وطلال المداح كان بييجي عنده البيت وسمعني وقاله الولد ده جامد أوي، واتعلمت المزيكا مع أني شُفت أيام وحشة بعدد شعر راسي، الناس كانت بتنام في بيوتها وأنا بنام في الشارع".

آخر أعمال عبد الباسط حمودة



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان عبدالباسط حمودة غناء تتر مسلسل" المعلم"، بطولة مصطفى شعبان، وضم العمل نخبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.